Еще 3 человека скончались от коронавируса в Новосибирске

Общее число заразившихся коронавирусом в Новосибирской области достигло 11 238, 46 зафиксировано за последние сутки. Скончались еще 3 пациента: мужчина в возрасте 65 лет и 2 женщины в возрасте 77 и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 352 человека.

В отделениях реанимации находятся 39 человека, на ИВЛ — 5 пациентов. В больницы Новосибирска и области госпитализированы 1356 взрослых пациента и 18 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 407 635 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 384 жителя региона.