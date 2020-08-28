Жерар Депардье закрывает свою компанию «Вкусы Франсе» в Новосибирске

Юрий Мосман объяснил порталу НГС, что закрытие компании происходит из-за неудобной организационно-правовой формой — АО. Сама компания работает в штатном режиме — юрист заверил, что ИП Жерар Депардье Ксавие зарегистрирован в Новосибирске в Ленинском районе, ликвидироваться и переезжать не собирается.

Товары компании Жерара Депардье — водку и замороженную еду — можно купить в сетях «Ашан» и «О'кей». Юрист сообщил, что актер планирует в ближайшее время открыть в Новосибирске свой первый в Росиии ресторан.

В июне прошлого года Ленинская налоговая инспекция Новосибирска заблокировала счета Жерара Депардье из-за задолженности по налогам. Напомним, в мае его бизнес признали пострадавшим от пандемии коронавируса, но актер отказался от помощи государства.