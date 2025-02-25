Хендмейд, подвинься: россияне стали чаще покупать на Масленицу готовые блины

В России спрос на готовые блины в эту масленицу в среднем вырастет в два раза. В 2023 году россияне приобрел около 1,4 млн пачек полуфабрикатов (+15% к 2022 году), сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в 2024 году в крупных торговых сетях было реализовано 41,4 млн упаковок готовых блинов — это на 7% больше, чем в прошлом году. Кроме того, с февраля 2024 года по февраль 2025-го продажи сладких замороженных блинов увеличились на 12,1%, а несладкой продукции — на 15,3%.

Стоимость продукции при этом выросла на 15%, до 183 рублей в среднем. В заведениях общепита рост цен составил 13% (до 282 рублей).