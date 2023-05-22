В Новосибирске ко Дню города откроют кафе возле нового ЛДС

В Новосибирске ко Дню города откроют кафе в парке «Арена» возле нового ЛДС. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова в своем Telegram-канале после посещения строительных работ в зеленой зоне, пишет «АиФ-Новосибирск».

Госпожа Терешкова отметила, что горожанам не хватает заведения, где можно было бы перекусить. «Эта проблема будет решена ко Дню города! Радует, что в Новосибирске появилось новое современное общественное пространство, которое дальше будет развиваться и расти», — подчеркнула вице-мэр.

Кроме того, она рассказала, что восстановительные работы в парке уже завершены, осталось закончить работы второго этапа — к ним, помимо кафе, относится установка входной зоны, проката и памп-трека.

Фото: Telegram-канал Анны Терешковой