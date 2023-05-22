18+
  • Бары и рестораны
  • Открытия
  • News
Открытия

В Новосибирске ко Дню города откроют кафе возле нового ЛДС

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

О строительстве кафе в парке «Арена» рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

В Новосибирске ко Дню города откроют кафе в парке «Арена» возле нового ЛДС. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова в своем Telegram-канале после посещения строительных работ в зеленой зоне, пишет «АиФ-Новосибирск».

Госпожа Терешкова отметила, что горожанам не хватает заведения, где можно было бы перекусить. «Эта проблема будет решена ко Дню города! Радует, что в Новосибирске появилось новое современное общественное пространство, которое дальше будет развиваться и расти», — подчеркнула вице-мэр.

Кроме того, она рассказала, что восстановительные работы в парке уже завершены, осталось закончить работы второго этапа — к ним, помимо кафе, относится установка входной зоны, проката и памп-трека.

Фото: Telegram-канал Анны Терешковой

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: