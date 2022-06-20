«Макдоналдс» после «ребрендинга» открылся в Новосибирске

В Новосибирске прошло официальное открытие ресторана быстрого питания «Вкусно и точка» — вместо McDonald’s. В заведении больше нет некоторых позиций в меню, а также изменилась упаковка продуктов, сообщает Сиб.фм.

Ссылаясь на сложную политическую обсстановку, рестораны McDonald’s заявили о своем закрытии, поэтому в заведениях прошел ребрендинг. Было принято решение открыть новые точки под названием «Вкусно и точка», где будут изменены некоторые позиции в меню и не только.

В Москве еще 12 июня открылся первый фирменный ресторан «Вкусно и точка». После этого заведения начали открывать по всей стране. Очередь дошла и до Новосибирска, где 18 июня заработал первый подобный ресторан. Он расположен рядом со станцией метро «Гагаринская».

При этом в заведении очереди или ажиотажа не наблюдалось. В меню больше нет позиций вроде «Биг Тейсти». Отличается теперь упаковка еды и стаканы – на них пока вообще нет никаких логотипов. Любители здешних бургеров отличий во вкусе не заметили. Новых позиций в меню не появилось и пока не ожидается. При этом точно могли заметить, что в ресторане стало дороже. Персонал заведения объясняет это тем, что поставщики увеличили наценку на продукты.