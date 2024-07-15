На Михайловской набережной в Новосибирске состоялся гастрофестиваль «В Сибири – ЕСТЬ!»

Цель фестиваля-форума — презентация гастрономического и туристического потенциала нашего региона, популяризация сибирской кухни.
«Мы гордимся тем, что Новосибирская область такая разнообразная: много народов, очень разная природа, даже климат отличается от уголка к уголку. Не так давно мы стали открывать для себя богатство кулинарных традиций, рецептов существующих в районах нашей большой области, в Новосибирске. Большое спасибо организаторам за то, что уже в третий раз фестиваль проходит на высоком профессиональном уровне, за умение устроить настоящий праздник для его участников и гостей.
Мы любим готовить, любим и умеем творить, любим угощать друг друга и всех наших гостей. И делаем это не для каких-то громких заявлений или демонстрации сверхамбиций, а только потому, что это нам нравится. Потому что в Новосибирской области всё по настоящему. В Новосибирской области, в Сибири – есть! И есть всё», – приветствовал участников и гостей фестиваля губернатор Андрей Травников.
Также к участникам мероприятия и гостям города обратился мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Главе региона представили возможности кулинарных команд районов Новосибирской области, а также торговую экспозицию местных товаропроизводителей.
Так, Центральный округ столицы региона приготовил пельмени «Новосибирские», Советский район – грибную похлебку «Академическую», Ленинский и Кировский районы – фирменное сало и котлеты из судака, Сузунский район – медовый фреш и малосольные огурцы, Маслянинский район – вареники с лесным дикоросом пучкой, Мошковский район – кашу из пшеницы с обжаренными груздями и запечённой перепелкой.
Участниками и партнёрами фестиваля выступили ведущие рестораторы и отельеры, сыроделы, кондитеры, товаропроизводители, фермеры, ремесленники, дизайнеры, туристические организации, гиды и экскурсоводы, художники, артисты, музыканты, общественные объединения в сфере питания и бизнеса.
Фото: nso.ru
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