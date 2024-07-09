18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

В Новосибирске состоится гастротуристический фестиваль «В Сибири – ЕСТЬ!»

Фестиваль-форум «В Сибири — ЕСТЬ!» будет проходить уже в третий раз.

С 12 по 14 июля на Михайловской набережной пройдет третий гастротуристический фестиваль-форум «В Сибири — ЕСТЬ!». Он соберет рестораторов, отельеров и представителей турбизнеса со всей страны для обмена опытом и поиска партнеров. Гости фестиваля получат шанс попробовать все самое вкусное и необычное.

Участников также ждут дебаты и дискуссии с топовыми специалистами сферы туризма и гостеприимства. На открытие фестиваля приглашены губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев.

В рамках деловой программы фестиваля «В Сибири — ЕСТЬ!» эксперты расскажут о секретах подбора талантливых сотрудников, масштабировании бизнеса, сервисе, проектировании и строительстве отеля и ресторана, маркетинге и тонкостях управления. 

Фестиваль организован министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО совместно с представительством Федерации рестораторов и отельеров России в Сибири, АНО «Гастроинкубатор», отделением «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Минэкономразвития НСО и мэрии Новосибирска.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

0+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: