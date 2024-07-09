В Новосибирске состоится гастротуристический фестиваль «В Сибири – ЕСТЬ!»

С 12 по 14 июля на Михайловской набережной пройдет третий гастротуристический фестиваль-форум «В Сибири — ЕСТЬ!». Он соберет рестораторов, отельеров и представителей турбизнеса со всей страны для обмена опытом и поиска партнеров. Гости фестиваля получат шанс попробовать все самое вкусное и необычное.

Участников также ждут дебаты и дискуссии с топовыми специалистами сферы туризма и гостеприимства. На открытие фестиваля приглашены губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев.

В рамках деловой программы фестиваля «В Сибири — ЕСТЬ!» эксперты расскажут о секретах подбора талантливых сотрудников, масштабировании бизнеса, сервисе, проектировании и строительстве отеля и ресторана, маркетинге и тонкостях управления.

Фестиваль организован министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО совместно с представительством Федерации рестораторов и отельеров России в Сибири, АНО «Гастроинкубатор», отделением «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Минэкономразвития НСО и мэрии Новосибирска.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru



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