Темпы роста сибирского общепита почти в два раза превысили общероссийские показатели

Развитие общепита в Сибири во многом определили рестораны быстрого питания, широко применяющие франшизу: используют за отдельную плату бизнес-модель, название и технологии определенного бренда. Они формировали и дополнительную потребность в кадрах. Например, за три года число вакансий для пиццемейкеров выросло в Новосибирске более чем в четыре раза.

«Стоит сказать, что, по данным картографических сервисов, Новосибирск является одним из лидеров в России по количеству ресторанов быстрого питания. На 100 тысяч жителей у нас приходится 95 таких заведений. Это второй показатель в стране среди городов-миллионников. В свою очередь, рестораны высокого ценового сегмента из-за снижения числа посетителей пересматривали меню в пользу более бюджетных блюд», — отметила Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Дополнительный импульс развитию сибирского общепита в прошлом году дал сервис доставки готовой еды и продуктов питания. Он оказался одним из самых быстрорастущих сегментов рынка электронной коммерции Сибири. Кроме того, за счет внутреннего туризма в регионах Сибири активно развивались сети кафе и ресторанов среднего ценового сегмента, в том числе с акцентом на блюда сибирской и национальной кухни.