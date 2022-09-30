Новосибирск вошел в тройку самых дорогих городов по стоимости фастфуда

Согласно исследованиям, Новосибирск занял третье место в России по величине среднего чека при покупке фастфуда. В августе 2022 года средний чек достиг 499 рублей.

Проект Tinkoff Data совместно с Тинькофф Бизнесом исследовал рынок фастфуда в России за последний год. По данным на конец августа, Новосибирск с показателем 499 рублей занял третье место по величине среднего чека на фастфуд. Первое место заняла Москва (576 рублей), второе — Петербург. Дешевле всего фастфуд обходится воронежцам (389 рублей). В среднем за перекус россияне платят 448 рублей.

Кроме того, стало известно, что траты новосибирцев на фастфуд в период с 2021-го по 2022 годы выросли на 11%.