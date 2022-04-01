Новосибирскому общепиту дадут бесплатную землю для летних веранд

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об организации деятельности летних площадок и веранд при стационарных предприятиях общественного питания. В соответствии с документом, площадка под летники будет предоставлена заведениям общепита безвозмездно.

«С 1 мая по 30 сентября после заключения соглашения стационарные предприятия общественного питания могут организовать летние площадки или веранды возле своих заведений на муниципальных землях и земельных участках или на территориях, где государственная собственность не разграничена», - сказано в постановлени.

Эта мера принята для поддержки отрасли, в наибольшей степени пострадавшей из-за распространения новой коронавирусной инфекции, чтобы сохранить экономическую стабильность в нынешних непростых экономических условиях.

Также в документе обозначены условия, которые нужно выполнить для размещения летников. Летние кафе будут размещаться после заключения соглашения с департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска. Городские власти обещают, что на заключение соглашения уйдёт не более семи рабочих дней после регистрации заявления.

Собственники будут обязаны следить за содержанием занятой территории в соответствии с правилами городского благоустройства. При организации работы летних кафе должна быть использована только уличная мебель, включая зонты. Кроме того, собственники общепита должны соблюдать установленные ограничительные меры в условиях режима повышенной готовности.