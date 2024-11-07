Шеф-повар из новосибирского Академгородка победил на чемпионате России по приготовлению пиццы

«Я выступал на региональных и всероссийских чемпионатах с 2017 года и всегда мечтал стать первым на чемпионате России», — поделился шеф-повар ресторана Marco Polo Дмитрий Красотин.
21-24 октября проходил чемпионат по пицце в рамках выставки Pir expo в Москве, где шеф-повар ресторана «Marco Polo» одержал победу.
Ресторан Marco Polo открылся весной этого года в Академгородке, его шеф-поваром стал Дмитрий Красотин, который ранее являлся двукратным чемпионом Сибири по приготовлению пиццы по версии Pir expo. «Я выступал на региональных и всероссийских чемпионатах с 2017 года и всегда мечтал стать первым на чемпионате России», — рассказал Дмитрий.
В этот раз он приготовил тесто для пиццы по авторской технологии, которое выстаивается 72 часа. Для начинки использовался соус из желтых томатов, прошутто и пармезан. Для подачи были выбраны минималистичная деревянная посуда и доска. Сочетание традиционных итальянских продуктов и воздушного теста покорили строгое жюри, и Дмитрий одержал победу в сложной номинации «Классическая пицца».
Кроме того, Дима участвовал еще в трех номинациях, в каждой из которых забрал призовые места. В номинации «Пицца в дуэте» жюри присудили серебро, а в номинациях «Самая большая растяжка» и «Самая быстрая растяжка» — бронзу.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)