Шеф-повар из новосибирского Академгородка победил на чемпионате России по приготовлению пиццы

В этот раз он приготовил тесто для пиццы по авторской технологии, которое выстаивается 72 часа. Для начинки использовался соус из желтых томатов, прошутто и пармезан. Для подачи были выбраны минималистичная деревянная посуда и доска. Сочетание традиционных итальянских продуктов и воздушного теста покорили строгое жюри, и Дмитрий одержал победу в сложной номинации «Классическая пицца».

Кроме того, Дима участвовал еще в трех номинациях, в каждой из которых забрал призовые места. В номинации «Пицца в дуэте» жюри присудили серебро, а в номинациях «Самая большая растяжка» и «Самая быстрая растяжка» — бронзу.

Фото: архивы пресс-служб