Аллея русской кухни, состязания шеф-поваров и кулинарные рекорды: организаторы проекта «В Сибири – Есть!» рассказали о предстоящем форуме

Под наблюдением ресторанного критика Олега Назарова на фестивале поставят рекорд — приготовят 500 литров крапивника с судаком.
18 июня в Большом зале Правительства Новосибирской области состоялась презентация международного гастротуристического фестиваля-форума «В Сибири – Есть!». Событие пройдет с 10 по 12 июля 2026 года на Михайловской набережной Новосибирска в пятый раз и соберет сотни тысяч гостей и участников из Сибири, других регионов России и стран зарубежья.
Фестиваль заслуженно стал одной из главных гастротуристических площадок страны, объединяя профессионалов индустрии гостеприимства, предпринимателей, рестораторов и отельеров, производителей, фермеров, ремесленников, представителей туризма и СМИ.
На презентации и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов и организаторы рассказали подробнее о программе и событиях на фестивале.
«Фестиваль давно вышел за рамки гастрономического события. Сегодня это эффективная площадка для развития предпринимательства, продвижения региональных производителей, обмена опытом и поиска новых деловых партнеров. Такие проекты способствуют укреплению экономики региона и повышению его туристической привлекательности», – отметил Денис Рягузов.
Организаторы рассказали о ключевых направлениях фестиваля: деловой программе, на которой появились новые секции, кулинарных состязаниях среди профессионалов и любителей, ресторанной аллее с блюдами сибирской и русской кухни, школе гастрожурналистики, формировании «Книги сибирских рецептов». Среди новых решений также можно отметить выставку франшиз, фестиваль фестивалей, аллею образований, где расположатся учебные заведения, готовящие профессионалов для сферы гостеприимства.
Особое внимание в 2026 году будет уделено возможностям для развития локальных брендов, поиску партнеров, заключению контрактов, выходу на новые рынки и получению практических знаний, развитию региональной кухни и популяризации Сибирской культуры.
Традиционно гостей мероприятия ожидает обширная соревновательная, развлекательная и концертная программа. Под наблюдением ресторанного критика Олега Назарова на фестивале поставят гастрономический рекорд – приготовят 500 литров крапивника с судаком. Продегустировать блюдо смогут все желающие!
Соорганизатор фестиваля, президент Представительства Национальной Ассоциации кулинаров России в СФО Николай Ильин уверен, что фестиваль будет способствовать объединению гастросообщества. Всесибирский съезд шеф поваров и рестораторов станет одной из самых масштабных площадок для профессионалов – это лекторий, соревновательная часть, в том числе отборочный тур Кулинарного Чемпионата Chef a la Russe, шеф-маркет, мастер-классы от именитых шефов.
«В Сибири – Есть!» – не просто праздник. Это инструмент развития региона, который привлекает туристов, продвигает локальные бренды, развивает сибирскую кухню и укрепляет экономику региона.
Официальное сообщение пресс-службы правительства Новосибирской области
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