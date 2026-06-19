Аллея русской кухни, состязания шеф-поваров и кулинарные рекорды: организаторы проекта «В Сибири – Есть!» рассказали о предстоящем форуме

18 июня в Большом зале Правительства Новосибирской области состоялась презентация международного гастротуристического фестиваля-форума «В Сибири – Есть!». Событие пройдет с 10 по 12 июля 2026 года на Михайловской набережной Новосибирска в пятый раз и соберет сотни тысяч гостей и участников из Сибири, других регионов России и стран зарубежья.

Фестиваль заслуженно стал одной из главных гастротуристических площадок страны, объединяя профессионалов индустрии гостеприимства, предпринимателей, рестораторов и отельеров, производителей, фермеров, ремесленников, представителей туризма и СМИ.

На презентации и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов и организаторы рассказали подробнее о программе и событиях на фестивале.

«Фестиваль давно вышел за рамки гастрономического события. Сегодня это эффективная площадка для развития предпринимательства, продвижения региональных производителей, обмена опытом и поиска новых деловых партнеров. Такие проекты способствуют укреплению экономики региона и повышению его туристической привлекательности», – отметил Денис Рягузов.