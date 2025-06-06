Собака.ru объявляет о новом сезоне гастропремии «Что где есть в Сибири»

Дедлайн для подачи заявок на участие в премии – 10 июня. Церемония награждения победителей состоится 10 июля в ресторане «Магадан», музыкальный хедлайнер – группа «Комбинация».
В чем заключается идеология премии?
Премия «Что где есть в Сибири» призвана объединить ресторанную индустрию с ее потребителями: победителей выбирают не профессионалы отрасли, а гости общепита – те, кто день за днем ходит в рестораны на завтраки, обеды и ужины.
Как будет проходить премия «Что где есть в Сибири» в 2023 году?
В июне на сайте best-restaurant.nsk.sobaka.ru будет опубликован список номинантов – лучшие заведения, люди и блюда Сибири, отобранные редакцией «Собака.ru». Затем стартует открытое онлайн-голосование. По его итогам будут сформированы тройки финалистов в каждой номинации. На последнем этапе самые активные завсегдатаи ресторанов – фуди – закрытым голосованием определят финалистов, чьи имена будут объявлены на церемонии награждения в 10 июля.
Кто такие фуди?
Фуди – самые частые гости ресторанов. Они прекрасно ориентируются в ресторанной жизни города, любят еду и разбираются в ней. Тридцать новосибирских фуди, мнение которых мы считаем экспертным, выберут победителей из финалистов премии.
В чем отличие номинантов от финалистов и от победителей премии?
Номинантами становятся заведения, люди и блюда, отобранные редакцией. Финалисты – тройки лидеров в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании. Именно из них главные фуди города выберут по одному победителю в каждой номинации.
Как стать номинантом премии?
Их список формирует редакция «Новосибирск.Собака.ru». Мы целый год внимательно следим за ресторанной индустрией, анализируем все тенденции, регистрируем новые места и изменения в тех, что существуют не первый год. В номинанты премии попадают не просто успешные и популярные заведения, люди и блюда, но те из них, которые при этом отличаются самобытностью и авторским началом. Рестораны, люди и блюда, ставшие номинантами, — уже лучшие, по мнению журнала «Новосибирск.Собака.ru».
Какие существуют номинации?
Блюда и напитки:
«Лучшая пицца»
«Лучшие ролл»
«Лучшее паназиатское блюдо»
«Лучший десерт/выпечка»
«Лучший коктейль»
«Лучший кофе»
«Лучший бургер»
Проекты:
«Лучшее загородное заведение»
«Лучший ресторан с пиццей»
«Лучшее место для романтического ужина»
«Лучший бар»
«Лучший семейный ресторан»
«Лучшее новое заведение »
«Лучший крафтовый проект/ продукт»
«Лучший винный проект»
«Лучший стритфуд»
«Лучшая доставка/кейтеринг»
«Лучшее место что бы пить|тусить»
«Лучший пивной ресторан»
«Лучшая кофейня»
Люди:
«Лучший молодой шеф до 35 Сибири»
«Лучшая ресторанная команда»
«Лучший ресторатор»
«Лучший шеф-повар»
«Прорыв года среди молодых профессионалов»
Номинации по Сибири:
«Лучший ресторан Сибири (Лучший ресторанный проект)»
«Лучший завтрак Сибири»
«Лучшее блюдо с морепродуктами Сибири»
«Лучшее мясное блюдо Сибири»
«Лучшее грузинское блюдо Сибири»
«Лучший дизайн/интерьер Сибири»
«Гастротуризм»
«Лучший ресторан на каждый день Сибири»
«Лучшее место для мероприятий Сибири»
«Открытие года в Сибири»
«Лучший ресторан при отеле (Сибирь)»
«Лучшее место для семейного отдыха/ лучший семейный отель Сибири»
«Лучший региональный проект Сибири»
«Лучший концептуальный проект Сибири»
«Лучшая летняя веранда\терасса Сибири»
«Лучшая франшиза Сибири»
«Вклад в развитие индустрии Сибири»
Как проходит онлайн-голосование?
Голосование стартует в июне и завершится за несколько дней до премии. Голосовать можно один раз в сутки за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты – накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься. За несколько дней до окончания голосования проценты будут скрыты для сохранения интриги.
Как премия будет освещаться в журнале «Новосибирск.Собака.ru»?
Номинантам премии будет посвящена главная тема в новом номере журнала «Новосибирск.Собака.ru».
Что ждет победителей премии в финале?
10 июля состоится церемония награждения победителей в ресторане «Магадан». Музыкальным хедлайнером премии станет группа «Комбинация».
Участие. Сотрудничество. Партнерство: 8913-918-87-87, sss054@mail.ru – главный редактор www.sobaka.ru/nsk
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