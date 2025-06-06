Собака.ru объявляет о новом сезоне гастропремии «Что где есть в Сибири»

В чем заключается идеология премии?

Премия «Что где есть в Сибири» призвана объединить ресторанную индустрию с ее потребителями: победителей выбирают не профессионалы отрасли, а гости общепита – те, кто день за днем ходит в рестораны на завтраки, обеды и ужины.

Как будет проходить премия «Что где есть в Сибири» в 2023 году?

В июне на сайте best-restaurant.nsk.sobaka.ru будет опубликован список номинантов – лучшие заведения, люди и блюда Сибири, отобранные редакцией «Собака.ru». Затем стартует открытое онлайн-голосование. По его итогам будут сформированы тройки финалистов в каждой номинации. На последнем этапе самые активные завсегдатаи ресторанов – фуди – закрытым голосованием определят финалистов, чьи имена будут объявлены на церемонии награждения в 10 июля.

Кто такие фуди?

Фуди – самые частые гости ресторанов. Они прекрасно ориентируются в ресторанной жизни города, любят еду и разбираются в ней. Тридцать новосибирских фуди, мнение которых мы считаем экспертным, выберут победителей из финалистов премии.

В чем отличие номинантов от финалистов и от победителей премии?

Номинантами становятся заведения, люди и блюда, отобранные редакцией. Финалисты – тройки лидеров в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании. Именно из них главные фуди города выберут по одному победителю в каждой номинации.

Как стать номинантом премии?

Их список формирует редакция «Новосибирск.Собака.ru». Мы целый год внимательно следим за ресторанной индустрией, анализируем все тенденции, регистрируем новые места и изменения в тех, что существуют не первый год. В номинанты премии попадают не просто успешные и популярные заведения, люди и блюда, но те из них, которые при этом отличаются самобытностью и авторским началом. Рестораны, люди и блюда, ставшие номинантами, — уже лучшие, по мнению журнала «Новосибирск.Собака.ru».

Какие существуют номинации?

Блюда и напитки:

«Лучшая пицца»

«Лучшие ролл»

«Лучшее паназиатское блюдо»

«Лучший десерт/выпечка»

«Лучший коктейль»

«Лучший кофе»

«Лучший бургер»

Проекты:

«Лучшее загородное заведение»

«Лучший ресторан с пиццей»

«Лучшее место для романтического ужина»

«Лучший бар»

«Лучший семейный ресторан»

«Лучшее новое заведение »

«Лучший крафтовый проект/ продукт»

«Лучший винный проект»

«Лучший стритфуд»

«Лучшая доставка/кейтеринг»

«Лучшее место что бы пить|тусить»

«Лучший пивной ресторан»

«Лучшая кофейня»

Люди:

«Лучший молодой шеф до 35 Сибири»

«Лучшая ресторанная команда»

«Лучший ресторатор»

«Лучший шеф-повар»

«Прорыв года среди молодых профессионалов»

Номинации по Сибири:

«Лучший ресторан Сибири (Лучший ресторанный проект)»

«Лучший завтрак Сибири»

«Лучшее блюдо с морепродуктами Сибири»

«Лучшее мясное блюдо Сибири»

«Лучшее грузинское блюдо Сибири»

«Лучший дизайн/интерьер Сибири»

«Гастротуризм»

«Лучший ресторан на каждый день Сибири»

«Лучшее место для мероприятий Сибири»

«Открытие года в Сибири»

«Лучший ресторан при отеле (Сибирь)»

«Лучшее место для семейного отдыха/ лучший семейный отель Сибири»

«Лучший региональный проект Сибири»

«Лучший концептуальный проект Сибири»

«Лучшая летняя веранда\терасса Сибири»

«Лучшая франшиза Сибири»

«Вклад в развитие индустрии Сибири»

Как проходит онлайн-голосование?

Голосование стартует в июне и завершится за несколько дней до премии. Голосовать можно один раз в сутки за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты – накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься. За несколько дней до окончания голосования проценты будут скрыты для сохранения интриги.

Как премия будет освещаться в журнале «Новосибирск.Собака.ru»?

Номинантам премии будет посвящена главная тема в новом номере журнала «Новосибирск.Собака.ru».

Что ждет победителей премии в финале?

10 июля состоится церемония награждения победителей в ресторане «Магадан». Музыкальным хедлайнером премии станет группа «Комбинация».

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