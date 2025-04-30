18+
  • Что где есть
  • Что Где Есть
  • News
Что Где Есть

Поделиться:

Новосибирцев приглашают вкусно отметить День кондитера

В арт-галерее «Кукольная коллекция» состоится вечер для тех, кто создает сладости и искренне их любит.

pxhere.com

3 мая в России отмечается День кондитера. Ассоциация кондитеров «Сладкая королева» приглашает «мастеров десертов», а также горожан, неравнодушных к сладостям, отметить этот день в веселой и вкусной атмосфере. О предстоящем событии сообщает официальный сайт сибирского мегаполиса novo-sibirsk.ru.

В арт-галерее «Кукольная коллекция» состоится красивый праздник: фотограф сделает запоминающиеся кадры, кондитеры порадуют горожан вкусными угощениями, а живая музыка поддержит приятное субботнее настроение. Самих профессионалов индустрии отметят благодарственными письмами и подарками за вклад в развитие сладкой сферы.

Мероприятие начнется 3 мая, в 18:00.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

6+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: