Пиццайоло ресторана Marco Polo из новосибирского Академгородка собрали коллекцию медалей

«4 медали за один чемпионат – это рекорд для нашей команды», – поделился шеф-повар ресторана Дмитрий Красотин.
10-12 сентября в Кремле в Измайлово прошёл 4-й образовательный фестиваль для шеф-поваров, кондитеров и пиццайло со всей страны, в рамках которого был организован чемпионат России по пицце. Команда ресторана Marco Polo привезла в Новосибирск 4 медали – золотую, серебряную и две бронзовых.
Чемпионаты по пицце проводятся каждый год, но именно в рамках фестиваля от Chefs Team Russia он проводился впервые. Участникам было предложено шесть номинаций: классическая итальянская пицца, авторская пицца, пицца Pala, самая большая растяжка теста, самая быстрая растяжка теста и пицца-акробатика (индивидуальный фристайл).
«4 медали за один чемпионат – это рекорд для нашей команды», — сообщил шеф-повар ресторана Marco Polo Дмитрий Красотин.
Золото получил су-шеф Антон Губанов в номинации индивидуальный фристайл, выступление поразило жюри яркостью, выполнением акробатических элементов с тестом и дополнительными спецэффектами. Серебряную медаль получил шеф-повар Дмитрий Красотин в номинации авторская пицца. Выступление с элементами молекулярной кухни отметил золотой призёр Chef a la Russe Охунов Ахмед и подарил Дмитрию сертификат на стажировку в ресторан BALT, г. Калининград. Также Дмитрий получил бронзовую медаль в номинации самая быстрая растяжка, где смог раскатать 5 боллов теста за 2 минуты 32 секунды. Вторую бронзовую награду забрал пиццайоло Губанов Александр в номинации самая большая растяжка, где смог растянуть 500 граммов теста на 61,2 см.
Со всей страны приехало около 50-ти ярких участников, некоторые из них являются многократными призёрами чемпионатов по пицце. По мнению жюри, Chefs Team Pizza Battle прошёл на очень высоком уровне.
Фото: пресс-служба Marco Polo
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