Пиццайоло ресторана Marco Polo из новосибирского Академгородка собрали коллекцию медалей

10-12 сентября в Кремле в Измайлово прошёл 4-й образовательный фестиваль для шеф-поваров, кондитеров и пиццайло со всей страны, в рамках которого был организован чемпионат России по пицце. Команда ресторана Marco Polo привезла в Новосибирск 4 медали – золотую, серебряную и две бронзовых.

Чемпионаты по пицце проводятся каждый год, но именно в рамках фестиваля от Chefs Team Russia он проводился впервые. Участникам было предложено шесть номинаций: классическая итальянская пицца, авторская пицца, пицца Pala, самая большая растяжка теста, самая быстрая растяжка теста и пицца-акробатика (индивидуальный фристайл).

«4 медали за один чемпионат – это рекорд для нашей команды», — сообщил шеф-повар ресторана Marco Polo Дмитрий Красотин.