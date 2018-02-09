«Как же тебе повезло!»: 10 самых завидных невест Петербурга
Пять лет журнал «Собака.ru» укрепляет позиции бренда «Невеста из Петербурга», публикуя в февральском номере, заряженном на брачные узы, портфолио первых красавиц города. За эти годы на наших глазах Милана Тюльпанова стала Кержаковой, Софья Заика — Эрнст, а Анна Тарасова — Мышинской.
Новый сезон нашего блокбастера мы встречаем блестящей подборкой из десяти барышень, среди которых носительницы известных фамилий и наследницы состояний, студентки и художницы, актриса и балерина, рэп-невеста и IT-невеста. Всех их мы снимали в подлинно петербургских интерьерах — квартирах великого баса Федора Шаляпина и галеристки Марины Гисич, дизайнера Олега Бирюкова и коллекционера Сергея Бобовникова, и даже во дворце графа Шувалова, где теперь живут лучшие друзья девушек, ограненные фирмой Фаберже. Наша матримониальная коллекция пополнилась новыми шедеврами — экскурсия начинается.
Софья Бутусова
19 лет
Дочь легендарного рок-музыканта легко бы прошла кастинг у ценителя готической красоты Дэвида Финчера, оставив без эпичных ролей и Хелену Бонэм Картер в «Бойцовском клубе», и Руни Мару в «Девушке с татуировкой дракона». Образ Софьи православные родители поощряют как способ самовыражения и свободомыслие. И честно скажем, нас это впечатляет больше, чем все труды Макаренко, вместе взятые. Много времени Софья посвящает рисованию — создает скетчи для татуировок в технике лайнворк.
«Когда меня спрашивают, как я отношусь к папиной славе, я отвечаю, что испытываю всепоглощающую нежность к его творчеству, а к славе — не отношусь никак. Фамилия прежде всего предполагает ответственность, а открывать какие-либо двери с ее помощью я не собираюсь».
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На Злате Ялинич: пальто Dries Van Noten, блуза и пояс Pleats Please by Issey Miyake, майка No. 21, ботильоны Gianvito Rossi, украшения Queensbee Collection (все — ДЛТ), платье Tatyana Parfionova (Tatyana Parfionova)
Злата Ялинич
27 лет
Мама Златы, балетмейстер-постановщик, не хотела отдавать дочь в балет и прочила ей спортивную карьеру: в родном Петрозаводске девочка интенсивно занималась художественной гимнастикой и почти отправилась в школу олимпийского резерва. Но в последний момент схитрила: для себя решила поступать в Вагановку, а маму уговорила «просто заехать в Петербург и посмотреть», для отвода глаз взяв в багаж только зубную щетку. В результате педагог Мария Александровна Грибанова и худрук Академии русского балета Алтынай Абдуахимовна Асылмуратова убедили маму, что Злата должна стать балериной. Теперь она солирует в самом эпичном современном балете на сцене Мариинского «Ярославна. Затмение» надежды русской хореографии Владимира Варнавы, танцует главные партии в «Петрушке», «Блудном сыне» и «Спартаке». Параллельно получает специальность искусствоведа в Академии художеств. Несмотря на то что официально Злата свободна, конкуренцию ее бойфренду составить сложно: она встречается с миллиардером и девелопером Кириллом Шишковым.
«Должна признаться, что рвалась в Вагановское не от большой любви к балету, а потому что было сложно в спорте. Мне казалось, тут-то я, наконец, отдохну от тягот спортивного режима. Как жестоко я ошибалась! Но жалеть не приходится. Теперь без танца и без Петербурга себя не мыслю».
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На Ольге Бузиной: платье Valentino Red, халат и пояс Morpho + Luna, кольцо Queensbee Collection (все — ДЛТ)
Ольга Бузина
33 года
Защитив кандидатскую диссертацию на философском факультете СПбГУ, Ольга построила отличную карьеру менеджера культурных проектов: участвовала в запуске международного образовательного семинара ИТМО и Эрмитажа Art & Science, а в трудовой книжке гордо красуются записи Музея истории религии, Русского музея и Музея Фаберже. После получила приглашение, о котором мечтает каждый яппи: работать в «Газпроме» директором по коммуникациям «Лахта Центра». Кстати, высотой в 462 метра девушку не испугать — не так давно она прыгнула с парашютом с 1500 метров. Но пока заселение в башню еще далеко, Ольга работает над образом и идеологией проекта: например, вместе с командой запустила международную образовательную программу по освоению городской среды Lakhta View — каждую третью пятницу месяца лекции читают звезды индустрии — от исполнительного директора Zaha Hadid Architects Кристоса Пассаса до директора лондонского отделения архитектурного бюро Ральфа Аппельбаума Филлипа Теффта.
«Работать в корпорации я никогда не мечтала, а вот создавать что-то новое — да. И самое интересное в „Лахта Центре“ — его беспрецедентность для города. У строителей только один шанс построить башню, у нашей команды один шанс наполнить проект смыслами. Переделать не получится, поэтому я стремлюсь работать сразу „на чистовик“».
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На Кате Альтовой: платье No. 21, платье Zadig & Voltaire, туфли Balenciaga (все — ДЛТ), топ Maison Margiela (Au Pont Rouge), жакет Bondarev («Соня Мармеладова»)
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На Кате Альтовой: платье No. 21, платье Zadig & Voltaire, туфли Balenciaga (все — ДЛТ), топ Maison Margiela (Au Pont Rouge), жакет Bondarev («Соня Мармеладова»)
Катя Альтова
20 лет
Внучка сатирика Семена Альтова могла бы позировать для Натана Альтмана, но предпочла быть не натурщицей, а художником — снимает категорично на пленку меланхоличные портреты и застывшие пейзажи. Через год Катя получит диплом сценографа и присматривается к магистерским программам в итальянских и французских университетах.
«Ребенком я любила смотреть дедушкины выступления из-за кулис просто потому, что это были особенные наши с ним отношения, когда он брал меня с собой. И только позже я доросла до дедушкиного юмора и смогла по достоинству оценить, насколько он тонкий и небанальный. Теперь юмор для меня — одно из важнейших качеств мужчины. По шутке сразу можно понять, по пути вам или нет».
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На Марии Гордович: рубашка J. W. Anderson (ДЛТ), юбка Alina Nikolaenko (Alina Nikolaenko)
Мария Гордович
25 лет
Внучка профессора, доктора филологических наук Киры Гордович, племянница главы ББР Банка Дмитрия Гордовича и владелицы первого в городе модного концепт-стора DayNight Дали Гордович, едва окончив школу, придумала коллекцию одежды, которую показала при поддержке LMA, и взялась работать в тандеме со стилистом Гошей Карцевым. Потом получила степень магистра в престижной миланской Scuola Politecnica di Design и вернулась в родной Петербург. Сейчас Маша работает графическим дизайнером и пишет масштабные дотворк-портреты знаменитостей. Последние полтора года встречается с сыном одиозного бизнесмена Стасом Полонским.
«Я планирую написать двенадцать портретов музыкальных идолов, состоящих из тысяч, миллионов точек. Идея в том, что каждая точка — слушатель. Когда завершу серию, обязательно устрою выставку. Но пока выходит так: две картины закончила, и их сразу купили, поэтому опять остается двенадцать!»
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На Дарье Довжиковой: платье Biryukov (Biryukov), пояс Sara Roka, туфли Aquazzura (все — ДЛТ)
Дарья Довжикова
31 год
Глаза Вайноны Райдер и склад ума Сергея Брина — Дарье суждено было стать IT-girl так или иначе. Выпускница ЛЭТИ устроилась в отдел маркетинга одного из крупнейших в стране производителей программного обеспечения JetBrains с оборотом $110 млн, объездила с командировками полмира, но жить и работать предпочитает на родине. В свободное время Даша занимается, как нам кажется, работой: проходит курсы — недавно освоила Data Science и научилась программировать на языке R и слушает лекции по истории искусств на Arzamas.
«Я привыкла, что мои друзья часто не понимают, о чем я говорю, а просто кивают из вежливости, когда рассказываю что-то про работу. Наверное, выгляжу как герои сериала „Теория большого взрыва“ — я его никогда не смотрела, честно говоря. Слежу только за „Игрой престолов“, чтобы участвовать в обсуждениях с коллегами в столовой».
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На Варваре Стрижак: платье Tatyana Parfionova (Tatyana Parfionova), туфли Casadei (ДЛТ)
Варвара Стрижак
18 лет
Дочь директора театра «Мюзик-Холл» Юлии Стрижак, племянница телеведущей Ники Стрижак и писателя Олега Стрижака — с такой родословной Варя не могла не состояться в творчестве: школьница сняла три десятка клипов — от наивных экспериментов вроде «А я Голливуду верить не буду» до военной лирики «Солдаты Первой мировой» — и собрала тысячи поклонников на YouTube. Записав треков не на один альбом, пение Варвара все еще считает своим хобби, а получать специальность золотая медалистка элитной 56-й гимназии решила на факультете международных отношений СПбГУ.
Лиза Чернобай
27 лет
До девятнадцати лет дочь художника Светослава Чернобая думала, что не умеет рисовать: свою любовь к технике решила реализовать на факультете радиосвязи в Университете телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. Но гены победили, Лиза стала художником-декоратором и теперь оформляет разноплановые пространства — от кафе «Фартук» до «Подписных изданий» и магазина BOSCOFAMILY, — рисует мультфильмы для рекламных кампаний ресторатора Эдуарда Мурадяна и дизайнера Нелли Недре и устраивает выставки своих жизнерадостных механических человечков, которые призваны в противовес «Черному зеркалу» доказать: будущее техногенно и прекрасно.
«Папа всегда хотел вырастить из нас с сестрами приличных людей. У него получилось, как видите: Тома — популярный иллюстратор, а Маша — лучшая в организации мероприятий. Но жаль, что отец осторожничал и не рассказывал нам сумасшедших историй из своей молодости: я только недавно совершенно случайно прочла в журнале, что он устраивал перформансы с Курехиным — Сергей Анатольевич играл на пианино, а папа обливал себя краской. Звучит довольно круто».
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На Юле Киви: платье Biryukov (Biryukov), кимоно Gucci, брюки By Malene Birger (все — ДЛТ)
Юля Киви
23 года
Единственная девушка — призер рэп-баттлов #slovospb выросла на треках Вити СД и Кажэ Обоймы и в детстве подделывала документы, чтобы попасть на концерты 18+. При этом всего пару лет назад могла расплакаться от грубого слова в свой адрес. Побороть гиперчувствительность Юля решила радикально: назвалась Киви и вписалась в турнирную рэп-таблицу, чтобы закалять характер в перебранках с ударниками жанра от Дена Чейни до Гнойного. Соревноваться с парнями Юля привыкла: получив «мужскую» профессию программиста в РГПУ имени Герцена, топит за феминизм в IT-сфере.
«В жизни я добрый и не гневливый человек. Филигранная брань на ринге — это только спорт. Я не принимаю на свой счет то, что говорят мне на баттле, и сама не хочу никого обидеть — даже когда заявляю, что моя соперница забеременела от собственного отца. Ну и что? Мы с ней после поединка поддерживаем ровные отношения. Конора Макгрегора же не считают чудовищем за нокауты, а Криштиану Роналду не извиняется за забитые голы».
Ульяна Жмурко
23 года
Насладиться сценой Ульяна успела еще в школе — до самого выпускного выступала в танцевальном квартете при администрации Сертоловского района и играла в театральном кружке. Решив попробовать себя по другую сторону кадра, поступила на факультет режиссуры в Санкт-Петербургский университет кино и телевидения. Когда ее наставник в вузе Карен Саркисович Геворкян, фильм которого «Пегий пес, бегущий краем моря» был в начале 1990-х осыпан премиями от Гран-при ММКФ до «Ники», спустя четверть века взялся за новый проект, Ульяну он, не устраивая проб, утвердил на главную роль — драма о жизни шахтеров «Вся наша надежда» выходит в прокат 22 февраля. Смирившись с тем, что камера ее любит, девушка стала подрабатывать на рекламных съемках — снялась в роликах для «Макдоналдса» и «Фольксвагена», но не оставила режиссуру и сейчас готовит свой дипломный проект. А все свободное время проводит в конюшне в Ленобласти. Пять лет назад она объездила донского жеребца по кличке Заклад, а когда его хозяйка выставила коня на продажу, Ульяна плакала два дня, пока бойфренд не решил подарить девушке лошадь и не дал ей деньги на любимца — 140 тысяч. Кстати, Ульяна сторговалась за полцены, так что еще на клатч Prada осталось.
«Я не против актерской карьеры — морально это гораздо легче, на тебе лежит ответственность только за собственную игру, и все. Но по натуре я властный человек и, когда не руковожу на площадке, начинаю командовать родными и друзьями. Все уже привыкли к этой особенности, говорят: „Все понятно, тебе не хватает реализации режиссерского эго“».
Идея: Яна Милорадовская
Текст: Кристина Шибаева
Фото: Данил Ярощук, Максим Баев
Макияж: Clarins
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