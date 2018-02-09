«Как же тебе повезло!»: 10 самых завидных невест Петербурга

Пять лет журнал «Собака.ru» укрепляет позиции бренда «Невеста из Петербурга», публикуя в февральском номере, заряженном на брачные узы, портфолио первых красавиц города. За эти годы на наших глазах Милана Тюльпанова стала Кержаковой, Софья Заика — Эрнст, а Анна Тарасова — Мышинской.

Новый сезон нашего блокбастера мы встречаем блестящей подборкой из десяти барышень, среди которых носительницы известных фамилий и наследницы состояний, студентки и художницы, актриса и балерина, рэп-невеста и IT-невеста. Всех их мы снимали в подлинно петербургских интерьерах — квартирах великого баса Федора Шаляпина и галеристки Марины Гисич, дизайнера Олега Бирюкова и коллекционера Сергея Бобовникова, и даже во дворце графа Шувалова, где теперь живут лучшие друзья девушек, ограненные фирмой Фаберже. Наша матримониальная коллекция пополнилась новыми шедеврами — экскурсия начинается.