Гости открытия выставки «Дейнека / Самохвалов»

ЦВЗ «Манеж» представляет очередной блокбастер: в нулевой день ПМКФ открылась выставка-дуэт «Дейнека / Самохвалов». Куратор Семен Михайловский и дизайнер экспозиции Антон Горланов перестроили выставочный зал в стадион с трибунами и футбольным полем, на котором разворачивается матч между москвичом Александром Дейнекой и ленинградцем Александром Самохваловым. Советские живописцы создавали работы на схожие темы, воспевающие самопожертование и маскулинность, а своими героями делали стахановцев и красноармейцев, атлетов и физкультурниц, шахтеров и метростроевцев.

Свидетелями соцреалистического противостояния стали главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, глава компании Biocad Дмитрий Морозов, руководитель проекта «Новая Голландия» Роксана Шатуновская, галеристка Кристина Березовская и другие.