Вечер молодых хореографов в рамках фестиваля Context

Фестиваль Context. Diana Vishneva объявил победителя конкурса молодых хореографов на гала-показе в «Гоголь-центре». Им стал солист испанской труппы Corella Ballet Кирилл Радев с пластической интерпретацией стихотворения Эдгара По «Ворон».

Спустя несколько дней Вечер молодых хореографов приехал в Петербург и представил в Театр им. Комиссаржевской работы победителей прошлого года, а также финалистов 2019-го. В программе семь постановок, созданных специально для фестиваля: исследование животной физики от сестер Жуковых, аллегория шума из чужих мнений, заглушающего внутренний голос, в постановке Марины Кремневой, бессюжетный спектакль-хедлайнер «Свободу статуе!» в исполнении танцовщиков Екатеринбургского театра «Провинциальные танцы» и многое другое

Поздравить лауреатов пришли прима-балерина Диана Вишнева, главный тренер «Зенита» Сергей Семак с супругой Анной Семак, благотворитель Шорена Джинали, идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина.