Хатуля Авсаджанашвили, Матильда Шнурова, Елена Крыгина на премьере шоу Дианы Вишневой «Сны Спящей красавицы»

Невероятно, но Диана Вишнева устроила в Мариинском Burning Man и Present Perfect! Прима-балерина привезла в Петербург сюр-футур-мультимедиа-премьеру – спектакль «Сны спящей красавицы»: хореография вундеркинда Эдварда Клюга, Музыка EDM-пионеров, лидеров драм-энд-бэйс сцены Noisia / Thijs de Vlieger, видео-арт художника Тобиаса Греммлера, работающего с Bjork, цифровой костюм-аватар от дуэта Fuse и наряды от футуриста Барта Хесса, сотрудничающего с Lady Gaga.

Да, мы и раньше знали, что Вишнева – балерина-уникум, единственная прима в России, для которой персонально ставят свои постановки великие хореографы Ноймайер и Майо. Но признаемся, и не надеялись, что любимая Жизель, Никия, Аврора, Одетта, Маша и Джульетта буквально за руку приведёт в Мариинский театр балет будущего, за что ей большое, большое, большое спасибо.

Гостями первого премьерного дня стали главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, владелица сети Babochka Хатуля Авсаджанашвили, ресторатор Матильда Шнурова и другие.