Юбилей Ивана Третьякова в Императорской Академии художеств

Белая вечеринка в честь 50-летия Ивана Третьякова уже вошла в настольную книгу светских импресарио, сумев собрать в Академии художеств все бизнес-сообщество города (без галстуков!). После встречи с кордебалетом, африканским ансамблем и голыми натурщиками гости подняли бокалы за именинника в парадных залах 2-го этажа. Тосты в этот вечер произносили только в стихах и до тех пор, пока среди статуй сатиров не появились художники в латексных костюмах от Саши Фроловой. Придти в себя свидетелям перфоманса, среди которых были Борис Белоцерковский, Мария Адоньева, Валентина Крупник и Евгений Гуревич, помог рейв-бал во дворе Академии.