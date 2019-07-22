Юбилей Ивана Третьякова в Императорской Академии художеств
Белая вечеринка в честь 50-летия Ивана Третьякова уже вошла в настольную книгу светских импресарио, сумев собрать в Академии художеств все бизнес-сообщество города (без галстуков!). После встречи с кордебалетом, африканским ансамблем и голыми натурщиками гости подняли бокалы за именинника в парадных залах 2-го этажа. Тосты в этот вечер произносили только в стихах и до тех пор, пока среди статуй сатиров не появились художники в латексных костюмах от Саши Фроловой. Придти в себя свидетелям перфоманса, среди которых были Борис Белоцерковский, Мария Адоньева, Валентина Крупник и Евгений Гуревич, помог рейв-бал во дворе Академии.
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Марьяна Ноткина
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Евгений Гуревич, Вероника Третьякова, Екатерина Шабалина, Елена Гуревич
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Арам Мнацаканов, Кирилл Шишков, Михаил Шевченко
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Тася Сосина, Григорий Белоцерковский
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Татьяна Тевелева
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Михаил Авербах, Александра Кругликова, Давид Рабинович
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Юрий Каспарян, Ирена Куксенайте, WestBam
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Денис Попов, Любовь Попова
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Александр Сергеенко, Екатерина Черн
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Мария Ренард
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Лев Авербах, Виктория Флер
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Наталья Лях
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Глория Тафришьян
Фотограф: Александр Попов
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