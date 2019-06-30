Диана Вишнева, Анна Михалкова, Александр Сокуров и другие гости гала-приема в Эрмитаже

Государственный Эрмитаж при поддержке Mercury и ДЛТ закрыл сезон белых ночей ежегодным благотворительным гала-приемом. Друзья и попечители главного музея страны собрались в Зимнем дворце, чтобы увидеть шедевры, вдохновившие режиссера Александра Сокурова и художника Александра Шишкина-Хокусая на создание концепции Павильона России на биеннале в Венеции.

Вечер открылся коктейлем «У Венецианского столба»: шестиметровую колонну, увенчанная фигурой льва, установили на Николаевской лестнице Нового Эрмитажа только на один вечер.

Затем прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер, актриса Анна Михалкова, публицист Александр Невзоров и другие гости, продолжили путешествие по мотивам Венецианской биеннале. Прогулявшись по залам фламандского искусства XVII века, они засвидетельствовали свое почтение «Фламандской школе» — основной теме инсталляции Павильона России этого года.

Начало торжественного ужина ознаменовал бой часов «Павлин». Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский поблагодарил собравшихся в Иорданской галерее за внимание к деятельности музея и наградил орденами «Художник Эрмитажа» Александра Сокурова и Александра Шишкина-Хокусая.

Ближе к полуночи начался бал-маскарад под ритмы вальса в исполнении живого оркестра.