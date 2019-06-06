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Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2019. Часть II

Ведущие первой «Нецеремонии» — главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская и главный редактор сайта «Собака.ru» Михаил Стацюк — поздравляли всех лауреатов. Статуэтки в виде красных собак вручную сделали студенты единственного в России центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом». В финале прозвучала «Оратория» в исполнении камерного хора Festino — она воспевала лауреатов премии.

В ангаре художник Вера Мартынов разбила гигантскую скульптуру ангела — масштабная инсталляция из головы, золотого крыла и длани стала хитом соцсетей.

Johnnie Walker наградил в специальной номинации Keep Walking команду проекта «Севкабель Порт» – за два года территория исторического кабельного завода Siemens&Halske в гавани Васильевского острова превратилась во всенародно любимое городское пространство.

Смотрите также первую и третью части красной дорожки.

  • Светлана Оганесова, Тигран Оганесов

  • Ксения Корабельник, Полина Данилова, Елена Никитина

  • Максим Деревянко, Инна Анащенко

  • Юлия Большакова
  • Ульяна Ким

  • Михаил Пош

  • Михаил Стацюк, Вероника Третьякова, Алина Большакова

  • Наталья Горячева

  • Любовь Щипцова

  • Маргарита Осовская, Юлия Дамирова

  • Екатерина Резникова

  • Павел Даиси

  • Иван Лущевич, Елизавета Климко

  • Анастасия Дубровская

  • Оксана Никитина, Юлия Никитина

  • Наталья Урбанович

  • Алексей Зубков

  • Эльмира Тулебаева

«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2019»:

главный универмаг Петербурга ДЛТ,

Испанский Ювелирный Дом TOUS,

glo,

Nespresso,

Премиальные классы Яндекс. Такси,

Группу компаний Stroganoff Group.

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Автор: Leo Kasatkin
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