Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2019. Часть II
Ведущие первой «Нецеремонии» — главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская и главный редактор сайта «Собака.ru» Михаил Стацюк — поздравляли всех лауреатов. Статуэтки в виде красных собак вручную сделали студенты единственного в России центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом». В финале прозвучала «Оратория» в исполнении камерного хора Festino — она воспевала лауреатов премии.
В ангаре художник Вера Мартынов разбила гигантскую скульптуру ангела — масштабная инсталляция из головы, золотого крыла и длани стала хитом соцсетей.
Johnnie Walker наградил в специальной номинации Keep Walking команду проекта «Севкабель Порт» – за два года территория исторического кабельного завода Siemens&Halske в гавани Васильевского острова превратилась во всенародно любимое городское пространство.
Смотрите также первую и третью части красной дорожки.
-
-
Инна Воронкова, Дмитрий Абрамов
-
-
-
Владислава Смекалова, Екатерина Дубровская
-
Анастасия Контарович, Галина Кириллова
-
Зоя Коненкова
-
-
Злата Ялинич, Артем Келлерман
-
Лизавета Матвеева, Кристина Заяц
-
Ксения Дубяго, Антон Садчиков
-
-
-
-
Екатерина Атоян-Милюкова
-
Александра Флейшман
-
Елена Лазаренко
-
Александр Вольтман, Алексей Никульшин
-
-
Екатерина Петрова, Максим Петров
-
Наталья Жиляева, Алексей Солдатов
-
Татьяна Першина
-
Роман Ляпин, Рушель Блаво
-
Алла Шарандина, Баграт Ванесян
-
-
Дарина Казанцева, Ольга Зайцева
-
Ольга Газеева, Каролина Исаева
-
Леонтий Касаткин, Жанна Галай
-
Лиза Одиноких (модельер), Игорь Кирпичев
-
Юлия Фесенко
-
Эдуард Федоров, Ольга Баландина
-
Виктор Кайшета, Леа Томассон
-
Анна Некрасова, София Мамедова
-
Глория Тафришьян
-
Наталья Карасева, Алексей Максимов
-
Александра Слесарева, Александра Слесарева
-
-
-
Ольга Филипова, Константин Павшуков
-
Дмитрий Рангелов
-
-
-
-
-
Александра Федотова
-
Светлана Оганесова, Тигран Оганесов
-
-
Ксения Корабельник, Полина Данилова, Елена Никитина
-
Максим Деревянко, Инна Анащенко
-
-
-
Михаил Пош
-
Михаил Стацюк, Вероника Третьякова, Алина Большакова
-
Наталья Горячева
-
Любовь Щипцова
-
Маргарита Осовская, Юлия Дамирова
-
-
Сергей Яковлев, Марина Пудова
-
Алексей Костромин, Гузель Зарипова
-
Артем Моисеев
-
-
Александра Генералова
-
Алексей Черкасов, Анастасия Столбнева
-
Наталья Новгородова
-
Елизавета Зива, Юлия Макарютина
-
-
Михаил Соколов, Екатерина Пономарева
-
Екатерина Киян, Ирина Рубинштейн
-
Дарья Школьникова
-
-
Алиса Герцовская
-
Евгения Астафьева
-
Наталья Ермашова, Евгений Золоторев
-
-
-
Наталья Пивко, Денис Прасолов
-
-
Софья Вартанян, Илья Живой
-
Елена Романова, Татьяна Тэн
-
Яна Лапикова
-
Анна Наумова
-
Мария Сухих, Екатерина Степанова
-
-
-
-
-
Екатерина Каплиева
-
-
Елизавета Замарина
-
Софья Петрова
-
-
Ольга Угарова
-
Ирэна Азаркевич
-
Анжелика Смирнова
-
Ольга Зелинская
-
Алина Малютина
-
Виолетта Драйгор
-
Ксения Морозова
-
Елена Анисимова
-
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2019»:
главный универмаг Петербурга ДЛТ,
Премиальные классы Яндекс. Такси,
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.