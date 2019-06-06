Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2019. Часть II

Ведущие первой «Нецеремонии» — главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская и главный редактор сайта «Собака.ru» Михаил Стацюк — поздравляли всех лауреатов. Статуэтки в виде красных собак вручную сделали студенты единственного в России центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом». В финале прозвучала «Оратория» в исполнении камерного хора Festino — она воспевала лауреатов премии.

В ангаре художник Вера Мартынов разбила гигантскую скульптуру ангела — масштабная инсталляция из головы, золотого крыла и длани стала хитом соцсетей.

Johnnie Walker наградил в специальной номинации Keep Walking команду проекта «Севкабель Порт» – за два года территория исторического кабельного завода Siemens&Halske в гавани Васильевского острова превратилась во всенародно любимое городское пространство.

Смотрите также первую и третью части красной дорожки.