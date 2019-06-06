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Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2019. Часть I

«Собака.ru» впервые в истории отменила голосование за номинантов «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Навсегда! Теперь каждый из пятидесяти выдающихся петербуржцев – победитель. 

За постановку торжественной «НЕцеремонии» в «Севкабель Порту» отвечали лауреаты главной театральной премии страны «Золотая Маска»: режиссер Семен Александровский, художник-сценограф Вера Мартынов и композитор, преподаватель Факультета свободных искусств и наук Владимир Раннев.

Участвовать в перфомансах, не задумываясь о последствиях, гостям помогал Johnnie Walker, бренд для тех, кто преодолевает границы, чтобы почувствовать настоящий вкус жизни.

Первую и вторую часть красной дорожки вы можете посмотреть позже. Следите за обновлениями на sobaka.ru!

«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2019»:

главный универмаг Петербурга ДЛТ,

Испанский Ювелирный Дом TOUS,

glo,

Nespresso,

Премиальные классы Яндекс. Такси,

Группу компаний Stroganoff Group.

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Автор: Leo Kasatkin
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