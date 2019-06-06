Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2019. Часть I
«Собака.ru» впервые в истории отменила голосование за номинантов «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Навсегда! Теперь каждый из пятидесяти выдающихся петербуржцев – победитель.
За постановку торжественной «НЕцеремонии» в «Севкабель Порту» отвечали лауреаты главной театральной премии страны «Золотая Маска»: режиссер Семен Александровский, художник-сценограф Вера Мартынов и композитор, преподаватель Факультета свободных искусств и наук Владимир Раннев.
Участвовать в перфомансах, не задумываясь о последствиях, гостям помогал Johnnie Walker, бренд для тех, кто преодолевает границы, чтобы почувствовать настоящий вкус жизни.
Первую и вторую часть красной дорожки вы можете посмотреть позже. Следите за обновлениями на sobaka.ru!
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Яна Кошкина
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Александр Белькович, Ольга Белькович
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Никита Волков, Елена Гуча
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Александр Сергеенко, Екатерина Черн
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Дмитрий Иоффе
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Арина Шевцова
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Дмитрий Агалаков, Нина Квасняк
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Янис Чамалиди, Алла Шебанова
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Юрий Кузнецовский
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Евгения Нагимова, Мария Лимонова
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Артем Балаев, Алена Мельникова, Андрей Нестеров
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Ада Егорова
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Виктор Вилисов
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Антон Лиссов, Анжелика Иванова
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Алексей Изотов
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Сергей Семкин, Инна Семкина
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2019»:
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