Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2019. Часть I

«Собака.ru» впервые в истории отменила голосование за номинантов «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Навсегда! Теперь каждый из пятидесяти выдающихся петербуржцев – победитель.

За постановку торжественной «НЕцеремонии» в «Севкабель Порту» отвечали лауреаты главной театральной премии страны «Золотая Маска»: режиссер Семен Александровский, художник-сценограф Вера Мартынов и композитор, преподаватель Факультета свободных искусств и наук Владимир Раннев.

Участвовать в перфомансах, не задумываясь о последствиях, гостям помогал Johnnie Walker, бренд для тех, кто преодолевает границы, чтобы почувствовать настоящий вкус жизни.

Первую и вторую часть красной дорожки вы можете посмотреть позже. Следите за обновлениями на sobaka.ru!