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Весенний коктейль в отеле «Астория»

Традиционный весенний коктейль «Астории» в этом году прошёл под знаком итальянского триколора. Проводы зимы обошлись без триумфального сожжения чучела — в «Зимнем саду», украшенном винтажными лампочками, высадили апельсиновый лес и всерьез продумали айдентику уменьшенной копии неаполитанской траттории. Праздновали наступление весны под каверы от группы Rock Party Band руководитель фестиваля балета Dance Open Екатерина Галанова, ресторатор Эдуард Мурадян, дизайнер Елена Бадмаева и многие другие.

  • Рустем Ибрагимов, Максим Ефимов

  • Елена Львова, Анна Матросова, Юлия Зибарова  

  • Наталия Ториашвили, Райсат Магомедова, Анна Подрядчикова

  • Елена Шнайдер

  • Лилиана Фатерина

  • Наташа Изотова, Лина Иванова, Мария Иванова

  • Лидия Леонтьева 

  • Ирина Карманова, Ирина Яцкевич

  • Андрей Грячков, Оксана Зайцева

  • Елена Иевлева, Владимир Никитенко

  • Екатерина Андреева

  • Юлия Киселева

  • Андрей Никитин

  • Алена Новикова 

  • Сюзанна Яковлева, Александрова Замыслова

  • Сергей Федоров

  • Мария Тарадонова, Анастасия Вишневская

  • Абишек Джа, Олег Абисов

  • Айгуль Нускабай

  • Александр Таганов

  • Елена Погодина

  • Елена Ченских, Виктория Баженичева

  • Екатерина Приставко

  • Ирина Чейф

Фотограф: Софья Петина

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Автор: Leo Kasatkin
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