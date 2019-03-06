Весенний коктейль в отеле «Астория»

Традиционный весенний коктейль «Астории» в этом году прошёл под знаком итальянского триколора. Проводы зимы обошлись без триумфального сожжения чучела — в «Зимнем саду», украшенном винтажными лампочками, высадили апельсиновый лес и всерьез продумали айдентику уменьшенной копии неаполитанской траттории. Праздновали наступление весны под каверы от группы Rock Party Band руководитель фестиваля балета Dance Open Екатерина Галанова, ресторатор Эдуард Мурадян, дизайнер Елена Бадмаева и многие другие.