Весенний коктейль в отеле «Астория»
Традиционный весенний коктейль «Астории» в этом году прошёл под знаком итальянского триколора. Проводы зимы обошлись без триумфального сожжения чучела — в «Зимнем саду», украшенном винтажными лампочками, высадили апельсиновый лес и всерьез продумали айдентику уменьшенной копии неаполитанской траттории. Праздновали наступление весны под каверы от группы Rock Party Band руководитель фестиваля балета Dance Open Екатерина Галанова, ресторатор Эдуард Мурадян, дизайнер Елена Бадмаева и многие другие.
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Фотограф: Софья Петина
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