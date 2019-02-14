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Ужин от Александра Бельковича в ресторане «Белка»

Бренд-шеф Ginza Project Александр Белькович собрал друзей, среди которых были издатель Борис Пиотровский, генпродюсер радио «Рекорд» Андрей Резников, основатель Центрального маркета Артем Балаев, на ужин-презентацию обновленного меню в своем авторском ресторане «Белка». За один вечер гости совершили гастрономическое путешествие, попробовав перуанские роллы, китайские огурцы, техасский стейк, французское пюре, итальяно-скандинавскую пиццу и в завершение — кокосовый торт. За подборку классики хип-хопа отвечал диджей Михаил Авербах

Фотограф: Дмитрий Колесов

  • Александр Ивакненко

  • Анастасия Гома

  • Софья Петрова, Алла Петрова

  •  Елена Темникова, Руслан Сагитов

  • Мария Лагацкая-Зимина, Дмитрий Яковлев

  • Тима Шоки

  • Марина Ямукова, Кристина  Гусева

  • Екатерина Каменная, Игнат Каменный

  • Ирина Труфанова, Екатерина Дьяченко

  • Антон Збрицкий, Анна Белоцерковец

  • Марьяна Лозовская, Александр Лозовский

  • Роман Смакило, Надежда Смакило

  • Кристина Мальцева

  • Оксана Петрова, Нуман Асракулов

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Автор: Leo Kasatkin
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