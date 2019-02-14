Ужин от Александра Бельковича в ресторане «Белка»
Бренд-шеф Ginza Project Александр Белькович собрал друзей, среди которых были издатель Борис Пиотровский, генпродюсер радио «Рекорд» Андрей Резников, основатель Центрального маркета Артем Балаев, на ужин-презентацию обновленного меню в своем авторском ресторане «Белка». За один вечер гости совершили гастрономическое путешествие, попробовав перуанские роллы, китайские огурцы, техасский стейк, французское пюре, итальяно-скандинавскую пиццу и в завершение — кокосовый торт. За подборку классики хип-хопа отвечал диджей Михаил Авербах.
Фотограф: Дмитрий Колесов
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Анастасия Гома
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Софья Петрова, Алла Петрова
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Елена Темникова, Руслан Сагитов
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