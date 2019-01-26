Вечеринка по случаю премьеры спектакля «1926» с Елизаветой Боярской

Вечеринка по случаю премьеры мультимедийного спектакля «1926», в основе сюжета которого отношения Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, а также фрагменты поэмы «Крысолов», продолжалась до поздней ночи. Режиссер Алла Дамскер подвела итоги и поблагодарила за смелость исполнителей ролей влюбленных поэтов — Елизавету Боярскую и Анатолия Белого. Вторил ей скрипач и контратенор Дмитрий Синьковский, представивший гостям первую часть сонаты Белы Бартока. После чего продюсер спектакля Вячеслав Зильберборд признался в любви к скрипке, и с гордостью поднял бокал за успех постановки, рассказывающей, по его словам, о трех невероятных стихиях – трех гениях, к которым они смогли прикоснуться. Поздравить создателей проекта пришли ведущий Александр Малич, фотограф Юрий Молодковец, культурный обозреватель Павел Даиси и другие.

Фотограф: Александр Попов