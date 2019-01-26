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Вечеринка по случаю премьеры спектакля «1926» с Елизаветой Боярской

Вечеринка по случаю премьеры мультимедийного спектакля «1926», в основе сюжета которого отношения Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, а также фрагменты поэмы «Крысолов», продолжалась до поздней ночи. Режиссер Алла Дамскер подвела итоги и поблагодарила за смелость исполнителей ролей влюбленных поэтов — Елизавету Боярскую и Анатолия Белого. Вторил ей скрипач и контратенор Дмитрий Синьковский, представивший гостям первую часть сонаты Белы Бартока. После чего продюсер спектакля Вячеслав Зильберборд признался в любви к скрипке, и с гордостью поднял бокал за успех постановки, рассказывающей, по его словам, о трех невероятных стихиях  –  трех гениях, к которым они смогли прикоснуться. Поздравить создателей проекта пришли ведущий Александр Малич, фотограф Юрий Молодковец, культурный обозреватель Павел Даиси и другие.

Фотограф: Александр Попов

Елизавета Боярская: «Моей задачей не было сделать неотличимый портрет Цветаевой»

  • Анастасия Перова

  • Елена Синьковская, Евгений Синьковский

  • Ольга Русанова, Анна Галайда, Глеб Ситковский

  • Дмитрий Синьковский, Алексей Синьковский

  • Мария-Анна Васильева, Алексей Курбатов

  • Герман Мойжес

  • Дмитрий Гутницкий

  • Анастасия Куледжишвили, Елена Островски

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Автор: Leo Kasatkin
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