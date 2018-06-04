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Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Катерина Шпица и другие на public talk в Etam

Флагманский магазин Etam в Санкт-Петербурге совместно с фондом «Дети-бабочки» запустил благотворительный проект в поддержку женщин, чьи семьи столкнулись с редким генетическим заболеванием. Актрисы Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Катерина Шпица, Светлана Устинова и Юлия Хлынина приняли участие в public talk и поговорили о роли женщины в современном мире.

Ксения Раппопорт напомнила, что жизни матери заболевшего ребенка «больше не существует, существуют только боль и мучения, которые она старается всеми силами облегчить, а мы хотим ей в этом помочь».

В этот вечер 10% от всех покупок в Etam были перечислены в фонд. Фэшн-блогеры Валерия Соколова, Дарья Гордеева и Юлия Таскаева выступили в роли звездных консультантов и помогли гостям подобрать комплекты белья, домашнюю одежду, купальники и аксессуары.

  • Екатерина Петухова
  • Юлия Таскаева, Валерия Соколова
  • Анастасия Шепелевич
  • Анна Сазонова, Нина Кудрявцева
  • Аля Дидык
  • Виктория Шарапова

Поддержать проект пришли генеральный консул Франции в Петербурге Уго де Шаваньяк, дизайнер Юлия Матвиенко, художник Юлдус Бахтиозина, телеведущий Александр Малич и другие.

Фотограф: Софья Петина

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Автор: andrey
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