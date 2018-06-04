Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Катерина Шпица и другие на public talk в Etam
Флагманский магазин Etam в Санкт-Петербурге совместно с фондом «Дети-бабочки» запустил благотворительный проект в поддержку женщин, чьи семьи столкнулись с редким генетическим заболеванием. Актрисы Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Катерина Шпица, Светлана Устинова и Юлия Хлынина приняли участие в public talk и поговорили о роли женщины в современном мире.
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Аглая Тарасова (актриса), Катерина Шпица, Светлана Устинова, Юлия Хлынина
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Уго де Шаваньяк
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Алена Куратова, Кристина Шкляр
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Винсент Тарриде
Ксения Раппопорт напомнила, что жизни матери заболевшего ребенка «больше не существует, существуют только боль и мучения, которые она старается всеми силами облегчить, а мы хотим ей в этом помочь».
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Алина Малютина
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Алексей Ким
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Светлана Устинова
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В этот вечер 10% от всех покупок в Etam были перечислены в фонд. Фэшн-блогеры Валерия Соколова, Дарья Гордеева и Юлия Таскаева выступили в роли звездных консультантов и помогли гостям подобрать комплекты белья, домашнюю одежду, купальники и аксессуары.
Поддержать проект пришли генеральный консул Франции в Петербурге Уго де Шаваньяк, дизайнер Юлия Матвиенко, художник Юлдус Бахтиозина, телеведущий Александр Малич и другие.
Фотограф: Софья Петина
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