Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Матильда Шнурова и другие гости ужина Louis Vuitton

В Мраморном дворце дом Louis Vuitton дал торжественный ужин, посвященный коллекции высокого ювелирного искусства Riders of the Knights. Ее создательница Франческа Амфитеатроф посвятила украшения героиням Средневековья, объединив эстетику рыцарей и геральдических атрибутов.

Для гала-вечера в парадных залах дворца разместились предметы интерьера, созданные дизайнерами Louis Vuitton, а также выставка аксессуаров и драгоценностей. Гости первыми примерили королевский синий сапфир, ослепительные аквамарины Santa-Maria, которые обязательно станут семейной реликвией владельца, и колье Cavaliere со шпинелью глубокого красного цвета — символ страсти и мужества.