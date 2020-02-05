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Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Матильда Шнурова и другие гости ужина Louis Vuitton

В Мраморном дворце дом Louis Vuitton дал торжественный ужин, посвященный коллекции высокого ювелирного искусства Riders of the Knights. Ее создательница Франческа Амфитеатроф посвятила украшения героиням Средневековья, объединив эстетику рыцарей и геральдических атрибутов.

Для гала-вечера в парадных залах дворца разместились предметы интерьера, созданные дизайнерами Louis Vuitton, а также выставка аксессуаров и драгоценностей. Гости первыми примерили королевский синий сапфир, ослепительные аквамарины Santa-Maria, которые обязательно станут семейной реликвией владельца, и колье Cavaliere со шпинелью глубокого красного цвета — символ страсти и мужества.

Собравшиеся стали свидетелями хореографического перформанса студии Дианы Вишневой Context Pro по мотивам средневековой поэмы, а затем смогли убедиться в гастрономическом мастерстве Артема Гребенщикова. Шеф-повар разработал специальное меню: в него вошли круассан из цукини, арктические креветки с цветной капустой, ладожский судак и воздушный мусс из юдзу в финале.

Увидеть ювелирные премьеры Louis Vuitton пришли дирижер Теодор Курентзис , актрисы Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова, ресторатор Матильда Шнурова и многие другие.

Leontiy Kasatkin,
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