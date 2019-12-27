День рождения Натальи Малиновской в панорамном ресторане «Rыба»

Не успело семейство Probka Family придти в себя после 57-летия отца-основателя Арама Мнацаканова, как начало подготовку к не менее важной дате. Хранительница очага Probka Family, супруга и муза ресторатора Наталья Малиновская отпраздновала день рождения в панорамной пиццерии «Rыба».

На вечеринке нельзя было отыскать стол для подарков — вместо них Наталья попросила друзей помочь благотворительному фонда помощи хосписам «Вера». Поздравить именницу и устроить танцевальный перфоманс с видом на Большую Невку пришли главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, писатель Александр Цыпкин, бизнесмен Иван Третьяков и другие.