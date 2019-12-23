Новогодняя вечеринка «Собака.ru» и «Новой Голландии»

Чтобы наступающий 2020-й был лучше предыдущего, встретить его нужно идеально. Поэтому главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и глава проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» Роксана Шатуновская собрали самых близких друзей на репетицию новогодней ночи.

Уже третий год в канун праздника на острове встречаются главные пассионарии города и страны, деятели культуры и искусства, социально ответственные бизнесмены, ударники модной и ресторанной индустрий. Среди гостей — дизайнер Гоша Рубчинский, репер Pharaoh, актрисы Юлия Топольницкая и Карина Разумовская, каллиграф Покрас Лампас и ресторатор Матильда Шнурова.