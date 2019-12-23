Новогодняя вечеринка «Собака.ru» и «Новой Голландии»

Чтобы наступающий 2020-й был лучше предыдущего, встретить его нужно идеально. Поэтому главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и глава проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» Роксана Шатуновская собрали самых близких друзей на репетицию новогодней ночи.
Уже третий год в канун праздника на острове встречаются главные пассионарии города и страны, деятели культуры и искусства, социально ответственные бизнесмены, ударники модной и ресторанной индустрий. Среди гостей — дизайнер Гоша Рубчинский, репер Pharaoh, актрисы Юлия Топольницкая и Карина Разумовская, каллиграф Покрас Лампас и ресторатор Матильда Шнурова.
В этот вечер перед собравшимися стояла ответственная, но совсем несложная задача — делать добро. К приветственному слову присоединилась актриса Ксения Раппопорт, попечитель фонда «Дети-бабочки», которая призвала помочь семьям, вынужденным каждый день сталкиваться с огромным количеством препятствий. Даже в том, чтобы просто обнять своих детей.
Сказано — сделано: в здании «Бутылки» стартовал аукцион, собравший почти 2 миллиона рублей в пользу подопечных фонда. За пожертвование благотворители получили билеты на матч английской премьер лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед» с лучшими местами и ужином, фотосессию от журнала «Собака.ru», экскурсию по музею «Гараж» и многое другое.
Подкрепившись фирменными блюдами резидентов «Бутылки», гости приступили к поиску сокровищ, а если быть точными, к игре в благотворительный квест Treasure Hunt. Чтобы выиграть набор зимних сувениров от Новой Голландии, а также персональные тренировки, сертификаты в рестораны и бьюти-бары, нужно было выполнить несколько заданий. К примеру, рассказать стихотворение в «Дикмаn's Deli», сыграть на пианино в «Бекицер», получить предсказание оракула в Garage Bookshop, примерить новый цвет волос в ID\39 или пожонглировать мечами в Bioginnastica.
После часового скольжения на катке, согревались на афтепати в Kuznyahouse. Место на сцене бессменный арт-директор проекта Кирилл Сергеев уступил приглашенным звездам — британской электро-поп-группе Knight$. А за поддержание духа самых выносливых до утра отвечал создатель Tesla Boy Антон Севидов и его авторский DJ-сет.
Фотографы: Михаил Вильчук, Лиза Медунецкая, Дмитрий Колесов
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