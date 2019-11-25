Вечеринка SIMACH.ULTIMA в доме Демидова

Вечеринка SIMACH.ULTIMA, недавно отгремевшая в московском Императорском яхт-клубе, на одну ночь приехала в Петербург. В особняке Демидова на Большой Морской айдентику легендарного «Симача» обеспечили флагманы диджеинга — Денис Симачев, Сергей Плешаков, Михаил Гречаников, Марк Щедрин и Дмитрий Нестеров.

Двухсерийное событие SIMACH.ULTIMA приурочено к выходу новой «черной» коллекции Дениса Симачева, провозглашающей отказ от украшательства. Специально для нее дизайнер разработал отличительный знак — монохромный черный квадрат с тремя графическими фактурами внутри.

Поздравить создателя пришли актриса Любовь Аксенова, дизайнер Дженни Яснец, архитектор Антон Горланов, ресторатор Эдуард Мурадян, премьер Большого театра Дэвид Холберг, галеристка Кристина Березовская и многие другие.