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Вечеринка SIMACH.ULTIMA в доме Демидова

Вечеринка SIMACH.ULTIMA, недавно отгремевшая в московском Императорском яхт-клубе, на одну ночь приехала в Петербург. В особняке Демидова на Большой Морской айдентику легендарного «Симача» обеспечили флагманы диджеинга — Денис Симачев, Сергей Плешаков, Михаил Гречаников, Марк Щедрин и Дмитрий Нестеров.

Двухсерийное событие SIMACH.ULTIMA приурочено к выходу новой «черной» коллекции Дениса Симачева, провозглашающей отказ от украшательства. Специально для нее дизайнер разработал отличительный знак — монохромный черный квадрат с тремя графическими фактурами внутри.

Поздравить создателя пришли актриса Любовь Аксенова, дизайнер Дженни Яснец, архитектор Антон Горланов, ресторатор Эдуард Мурадян, премьер Большого театра Дэвид Холберг, галеристка Кристина Березовская и многие другие.

  • Тая Румянцева

  • Дарья Алдашина, Максим Кузин

  • Екатерина Некипелова

  • Эльмира Тулебаева, Ирена Азаркевич

  • Елена Петрова-Кессарийская

  • Екатерина Суменкова, Кристина Ермилова

  • Ада Егорова

  • Миа Цебоева, София Кривошеева

Выпуск коллекции и вечеринку на Большой Морской поддержал ULTIMA Яндекс.Такси — бренд, объединяющий премиальные классы сервиса.

Leontiy Kasatkin,
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