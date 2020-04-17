«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международные рейсы до августа

Ранее «Аэрофлот» повторно сократил количество внутренних рейсов по России из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса. Изменения коснулись направлений из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар. А лоукостер «Победа» приостановил все полеты — как за рубеж, так и по России — с 1 апреля до 31 мая.

Напомним, ранее «Российские железные дороги» уже отменили часть поездов, отправляющихся из Петербурга, из-за снижения пассажиропотока, связанного с пандемией коронавируса. Больше всего рейсов отменено в Москву. Также РЖД начала продавать билеты на поезда с учетом соблюдения дистанции не менее 1 метра и сократила число «Сапсанов» между Петербургом и Москвой.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.