Россия полностью закроет границы с 30 марта. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Россия полностью закроет границы в связи с коронавирусом
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Фото: Shutterstock
Так, закроются все автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Запрет не коснется дипломатов и членов их семей, членов официальных делегаций, экипажей судов, граждан России, выезжающих из-за смерти родственника, жителей Калининграда, жителей Донецких и Луганских областей Украины с российскими паспортами, среди прочего.
Россия запланировала 92 чартерных рейса на 28 марта для вывоза россиян, сообщает Минтранс. Отметим, что Кабмин выделил из резервного фонда 1,5 млрд руб на возмещение затрат Росавиации при вывозе россиян из-за рубежа в связи с коронавирусом.
Ранее мы писали о том, что в правительстве России задумались о возможности приостановки сообщения между регионами РФ. В пресс-службе правительства эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
Напомним, авиакомпания «Победа» приостанавливает все полеты — как за рубеж, так и по России — с 1 апреля до 31 мая. С 27 марта правительство России отменяет все авиарейсы за рубеж. Приостанавливается регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян из иностранных государств, неблагоприятных по ситуации с распространением нового коронавируса Covid-2019.
По состоянию на 28 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1264. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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