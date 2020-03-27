Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты. Даже по России

В настоящий момент на сайте «Победы» нельзя приобрести билеты даже на рейсы внутри страны. Например, ни на одну дату на ближайший месяц рейсов из Петербурга в Москву нет. Что касается международных рейсов, с 27 марта они приостановлены. Также правительство поручило оказывать содействие гражданам, находящимся на территории иностранных государств, вплоть до момента из возвращения в Россию, и с 26 марта проводить досмотр всех россиян в аэропортах.

По состоянию на 27 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1036. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.