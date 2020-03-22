С понедельника, 23 марта, Россия ограничивает полеты сразу во все страны из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщают РИА Новости.
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами
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Фото: Shutterstock
Исключения сделают для рейсов из Москвы в столицы нескольких десятков стран, а также чартеров, которые вывозят россиян из других государств. Полный список регулярных рейсов из столицы представлен здесь.
По состоянию на 22 марта, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 367. Таким образом за сутки — 61 новый зараженный. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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