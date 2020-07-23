Андрей Трубников, основатель Natura Siberica: «Иногда лекарство горькое, но ты его пьешь, чтобы выжить»

О потерях из-за закрытия розницы

В апреле-мае продажи Natura Siberica упали на 30%. Связано это в основном с закрытием розничных магазинов-партнеров, собственных точек у нас около 100 по стране. Зато доля интернет-продаж выросла с 5 до 22% в общем обороте, но это не дает достаточного покрытия расходов.

С июня продолжается небольшой рост: 60 магазинов из 100 уже открылись. Но в них все равно наблюдаем снижение дохода на 30-50% относительно февраля 2020 — люди все еще стараются реже выходить из дома. В регионах всю пандемию была лучше ситуация, но, боюсь, очаг может переместиться туда и вызвать массовые ограничения работы розницы.

Первый квартал 2020 закончили убыточно. Но за время простоя потеряли $3 млн — это несущественный удар по компании. Такое уже было несколько раз с 2014 года: как доллар начал скакать, стало трудно работать. Особенно с сетями, которые просят отсрочки платежа и все остальное.