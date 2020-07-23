Компания «Первое решение», выпускающая косметические средства Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи», переживает трудные времена. В апреле ее гендиректор Андрей Трубников прогнозировал закрытие трети монобрендовых магазинов из-за карантинного простоя, а в конце июня компания получила иск на 4,5 млрд рублей и арест своих 65 товарных знаков. В открытом письме Natura Siberica указала, что эти действия «способны привести к полной остановке деятельности, закрытию косметических производств и сетей магазинов». «Собака.ru» взяла интервью у Андрея Трубникова за несколько дней до наложения ареста. О том, что случилось вы можете прочитать здесь, а официальную позицию компании — здесь.
Андрей Трубников, основатель Natura Siberica: «Иногда лекарство горькое, но ты его пьешь, чтобы выжить»
О потерях из-за закрытия розницы
В апреле-мае продажи Natura Siberica упали на 30%. Связано это в основном с закрытием розничных магазинов-партнеров, собственных точек у нас около 100 по стране. Зато доля интернет-продаж выросла с 5 до 22% в общем обороте, но это не дает достаточного покрытия расходов.
С июня продолжается небольшой рост: 60 магазинов из 100 уже открылись. Но в них все равно наблюдаем снижение дохода на 30-50% относительно февраля 2020 — люди все еще стараются реже выходить из дома. В регионах всю пандемию была лучше ситуация, но, боюсь, очаг может переместиться туда и вызвать массовые ограничения работы розницы.
Первый квартал 2020 закончили убыточно. Но за время простоя потеряли $3 млн — это несущественный удар по компании. Такое уже было несколько раз с 2014 года: как доллар начал скакать, стало трудно работать. Особенно с сетями, которые просят отсрочки платежа и все остальное.
Мы что-то поздно спохватились и пошли в банк за льготный кредитом. Нам можно было взять 108 миллионов, но лимит у банка оказался уже исчерпан. Так что ничего не получили.
Сократили зарплаты сотрудникам на 2 месяца, теперь уже обратно вернули. Но мы отделались от многих лоботрясов, которые возникали в благоприятной экономической ситуации, как грибы. Они ничего не делали, и мы прекрасно сейчас существуем без них.
О планах на мировую экспансию
Были планы в Германии открыть 10 розничных точек, в Америке — большой SPA-центр. Но все это подвисло из-за известного происшествия — не понимаем, что происходит и планировать не можем. Но от мировой экспансии не отказываемся: в планах расширение на международных рынках в 15 раз за 5 лет. Мы, например, на бразильский рынок (4-й по объему в мире — больше $30 млрд) вывели бренд Siberica Do Brasil. В маркетинговой стратегии проводим параллель между бразильскими ягодами асаи и сибирской дикой красникой. И пытаемся доказать, что наши ягоды превосходят витаминным качеством любые другие.
В Китай пока не будем поставлять Natura Siberica: по их законам косметика должна тестировать на животных, а мы этого не делаем.
Выходить в других странах сложно, потому что бренд нужно адаптировать, работать с дизайном, посылами. Вот для американцев в упаковке Natura Siberica много золота и серебра, им нужны более простые варианты! И нужно юридически грамотно строить фразы на этикетке, иначе — суд. Но выход на американский рынок того стоит — его объем $89 млрд.
Думаю сделать микс между сибирским и американскими ягодами, скажем, с Аляски. Может, даже органическую ферму в Америке зарегистрируем: будем высаживать и собирать ягоды, а потом делать органические экстракты и миксовать их с сибирскими продуктами. Ведь многие американцы и не знают, где Сибирь!
Пытаемся сейчас сохранить темп развития интернет-магазина на прежнем уровне, потому что оффлайн уже не восстановится — в ТЦ мы закроемся. Некоторые бренды хотим только в интернете раскручивать. Все равно работаем над другой концепцией точек: хотим не расставлять для покупателя товары на полке, а устраивать квест, шоу! Заходите внутрь и попадаете вдруг в сибирскую тайгу — там вам расскажут про бренд, покажут новинки, лимитированные продукты, которые только для этого магазина небольшим тиражом выпущены. Плюс пробников будем давать еще больше — сейчас пытаемся снизить их себестоимость. Хотим первые 10 магазинов такими сделать, в формате шоу-рума: показывать возможности бренда и преимущества органичной продукции. А приобрести ее можно будет в интернете.
Надо вовлекать покупателя в процесс, чтобы они чувствовали себя совладельцами компании, говорили, какой нужен крем, из какого растения, а не просто брали, что дают. Если идея покупателя хорошая, мы бы делали на заказ маленькую партию: что-то продавали в магазине, что-то отсылали автору. Пока все в голове, не сформировал как стройную концепцию.
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Родиола розовая на ферме Natura Siberica
О работе в пандемию
На работу наших производств пандемия не повлияла. Разве что работников завода в Подмосковье теперь регулярно тестируем на Covid-19. На Дальнем Востоке за органической фермой ухаживают всего 5 человек. Там нет ни пестицидов, ни опрыскивателей, а удобрения навозное. Все это дедовский метод выращивания, который наиболее безопасный для человека. Плюс у нас 300 Га леса на Сахалине, которые мы взяли в аренду. Там местные жители собирают дикие ягоды, из которых делается продукция. Стараемся поддерживать ассоциацию аинов — древнейшего народа, который жил до японцев на Курилах — собираем их фольклор и помогаем выпустить книгу. Очень гордые люди, не любят, когда влезают в их дела, но мы пробуем наладить с ними сотрудничество.
С наступлением самоизоляции много выпустили продуктов для дома. Например, домашние SPA, чтобы заменить поход в салон. Жаль, переориентировались слишком поздно на производство антисептиков — пока раскачивались, другие компании заполонили рынок. Мы хотим сделать антибактериальные средства более веселыми — человеку и так грустно сидеть дома взаперти и в маске ходить. Наше будет с тотемным животным: зайцем Беляком-здоровяком, который ест морковку и имеет высокий иммунитет. Такие вещи убивают стресс: можешь взять 5 санитайзеров с Беляком-здоровяком смешным, поставить на стол, смотреть на него и не грустить. Когда я в плохом настроении, иду в магазин покупать какой-нибудь ненужный цветок — а так польза для здоровья будет.
Концентрируюсь на санконтроле в наших SPA-центрах, которые на этой неделе открылись в Москве. Я уже пять раз все проверял — мы достигли вершины безопасности. Сотрудники тестируются на Covid-19 и работают в масках с карбоновым фильтром, в каждом кабинете УФ-лампы, санитайзеры. Я и сам сдавал анализы и обнаружил, что 2 месяца назад болел коронавирусом.
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Ферма на Камчатке
О поиске инвестора
В процессе развития любой компании, как в компьютерной игре, ты переходишь на следующий и следующий уровень. Покорить российский рынок можно самостоятельно, но на глобальных просторах тебе нужен уже другой корабль.
Вернемся снова к Бразилии: задача взять 5% их рынка, то есть $750 млн. Но все сети, которые там есть, требуют отсрочки платежа на три месяца. Но вы представьте, где я возьму $750 млн, чтобы дать им отсрочку платежа?! Нужен партнер, который будет финансировать глобальную экспансию — у меня это займет 175 лет, а я хочу сделать за 5. Плюс он должен помочь мне провести первую публичную продажу акций компании, я не обладаю таким опытом. Контрольный пакет в 75% планирую оставить за собой. Сколько стоит оставшаяся доля трудно сказать, но денег много понадобится.
Идеальных нет. Все равно в привлечении инвестора ничего хорошего. Это вынужденная мера: иногда лекарство горькое, но ты его пьешь, потому что по-другому не можешь выжить. Точнее и без инвестора ты будешь жить, ездить в Rolls-Royce и ужинать в ресторане, но мы же не для этого сделали компанию. Мы сделали, чтобы получать удовлетворение от побед на международных рынках, не ради денег. Я люблю комфортную жизнь, но яхта мне не нужна.
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