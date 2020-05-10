Правительство РФ выделило более 81,1 млрд рублей на помощь малым и средним предприятиям, которые пострадали от пандемии коронавируса. Это следует из распоряжения, опубликованном сегодня, 10 мая, на сайте кабмина.
Кабмин выделил более 80 миллиардов рублей на помощь малому и среднему бизнесу
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Фото: Shutterstock
В документе сказано, что из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году выделят 81 180 000 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, которые в наибольшей степени пострадали в условиях пандемии коронавируса.
Согласно распоряжению, для получения субсидии в предприятии должно сохраниться не менее 90% сотрудников от их числа в марте 2020. Поддержку от правительства могут получить более 970 тыс. организаций. Контролировать использование бюджетных ассигнований будет казначейство России.
Ранее Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу безвозмездную помощь государства из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Также поручено включить в перечень наиболее пострадавших отраслей от пандемии компании, которые занимаются продажей непродовольственных товаров.
Напомним, правительство Петербурга подготовило второй пакет мер для поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. В частности, он предусматривает налоговые льготы на налог на имущество в размере 50% — для гостиниц, торговых центров и санаториев площадью от 1 тысячи квадратных метров. Ранее в Смольном уже утвердили один план поддержки бизнеса и обеспечения устойчивого развития экономики города в период пандемии коронавируса. Всего на эти цели из бюджета будет выделено от 4,5 до 5 миллиардов рублей.
Добавим, что 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса.
Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Обратились к Смольному и частные учреждения культуры Петербурга, а также петербургские автодилеры и представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты.
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