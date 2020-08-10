Главный иммунолог Петербурга рассказал о невосприимчивых к COVID-19 людях

«Есть определенная группа лиц, невосприимчивых к SARS-CoV-2. Мы детально обследовали некоторых медиков, которые по три–четыре месяца работали в «красной зоне», контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются. Мы наблюдаем более 200 переболевших COVID-19 пациентов, детально их обследуем. Особенное внимание уделяем тем, у кого несомненен диагноз, но антитела, судя по пяти тест-системам разных производителей, не вырабатываются. Таких пациентов больше, чем мы ожидали», — рассказал в интервью «Известиям» главный иммунолог Петербурга.

По словам Тотоляна, обычно антитела не вырабатываются при иммунодефицитных состояниях, но таких людей в популяции не так и много — чаще такая картина наблюдается среди выздоравливающих от COVID-19. Также есть люди, которые и вовсе не заражаются коронавирусом. Изучение их анализов может помочь ученым в создании универсального средства борьбы с новой коронавирусной инфекцией. По предварительным оценкам, оно будет не таким затратным в сравнении с вакциной и быстрее получаемым.