У некоторых пациентов с подтвержденным тестом на COVID-19 после перенесенного заболевания не вырабатываются антитела к коронавирусу. Об этом заявил главный иммунолог Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. По мнению ученого, этот факт является одной из загадок вируса SARS-CoV-2 — изучение анализов таких пациентов может помочь найти универсальное средство борьбы с пандемией.
Главный иммунолог Петербурга рассказал о невосприимчивых к COVID-19 людях
«Есть определенная группа лиц, невосприимчивых к SARS-CoV-2. Мы детально обследовали некоторых медиков, которые по три–четыре месяца работали в «красной зоне», контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются. Мы наблюдаем более 200 переболевших COVID-19 пациентов, детально их обследуем. Особенное внимание уделяем тем, у кого несомненен диагноз, но антитела, судя по пяти тест-системам разных производителей, не вырабатываются. Таких пациентов больше, чем мы ожидали», — рассказал в интервью «Известиям» главный иммунолог Петербурга.
По словам Тотоляна, обычно антитела не вырабатываются при иммунодефицитных состояниях, но таких людей в популяции не так и много — чаще такая картина наблюдается среди выздоравливающих от COVID-19. Также есть люди, которые и вовсе не заражаются коронавирусом. Изучение их анализов может помочь ученым в создании универсального средства борьбы с новой коронавирусной инфекцией. По предварительным оценкам, оно будет не таким затратным в сравнении с вакциной и быстрее получаемым.
В России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 890 тысяч, в мире — 18 миллионов человек. Россия возобновляет международное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, в Петербурге вновь заработали рестораны, торговые центры и аквапарки. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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