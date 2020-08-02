В чрезвычайном комитете ВОЗ считают, что пандемия коронавируса может закончиться еще не скоро

Как заявили в комитете, пандемия до сих пор представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Всех людей, в том числе молодежь и общины, призвали активно участвовать в предотвращении и контроле распространения нового заболевания. Также стран-участниц ВОЗ попросили поддерживать сообщества и отдельных людей, чтобы укрепить доверие к мерам реагирования государств.