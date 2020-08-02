В чрезвычайном комитете Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пандемия COVID-19 может продлиться еще на долгий период. Это следует из отчета, опубликованном 1 августа по итогам заседания комитета, пишет «Фонтанка».
В чрезвычайном комитете ВОЗ считают, что пандемия коронавируса может закончиться еще не скоро
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Фото: Shutterstock
Как заявили в комитете, пандемия до сих пор представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Всех людей, в том числе молодежь и общины, призвали активно участвовать в предотвращении и контроле распространения нового заболевания. Также стран-участниц ВОЗ попросили поддерживать сообщества и отдельных людей, чтобы укрепить доверие к мерам реагирования государств.
Для обсуждения ситуация с коронавирусом в мире чрезвычайный комитет должен повторно собраться в течение трех месяцев.
Ранее в ВОЗ дали прогноз возникновения второй волны заболеваемости COVID-19. Представители ВОЗ не считают, что это возможно — мир ограничится одной волной коронавируса, в рамках которой распространение вируса будет как ускоряться, так и замедляться.
Напомним, Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги.
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