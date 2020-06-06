ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок

Так, в ВОЗ считают, что все врачи и работники медицинских организаций должны носить маски независимо от того, контактируют ли они с заболевшими пациентами. «В зонах, где широко распространена передача [коронавируса], мы советуем людям 60 лет и старше, а также тем, у кого есть заболевания, носить медицинские маски в тех местах, где невозможна физическая дистанция», — отметил Гебрейесус.