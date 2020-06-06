Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом во время брифинга сообщил глава организации Тедрос Гебрейесус, пишет РБК.
ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок
Так, в ВОЗ считают, что все врачи и работники медицинских организаций должны носить маски независимо от того, контактируют ли они с заболевшими пациентами. «В зонах, где широко распространена передача [коронавируса], мы советуем людям 60 лет и старше, а также тем, у кого есть заболевания, носить медицинские маски в тех местах, где невозможна физическая дистанция», — отметил Гебрейесус.
Согласно рекомендациям ВОЗ, правительствам следует поощрять население носить маски в местах, где трудно обеспечить социальную дистанцию: общественный транспорт, магазины и другие людные места. Кроме того, ВОЗ по-прежнему советует самоизолироваться людям, у которых наблюдаются симптомы коронавируса. Те, у кого диагностировали COVID-19, должны быть изолированы, а контактировавших с ними необходимо поместить на карантин. «Если заболевшим или контактировавшим с ними совершенно необходимо покинуть дом, они должны носить медицинские маски», — добавил Гебрейесус.
Ранее ВОЗ заявила о том, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. При этом в организации отметили, что пока в стране необходимо соблюдение всех мер безопасности.
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