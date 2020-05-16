Директор НИЦ эпидемиологии: производство вакцины от коронавируса в России может начаться к концу лета

Ранее израильским ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного. Они могут быть использованы при создании вакцины от Сovid-19.



Напомним, вакцину от нового коронавируса Covid-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет.

Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева в Петербурге уже расшифровали полный геном нового коронавируса Covid-2019. Это случилось во время рутинного наблюдения за больными ОРВИ. У одной из пациенток была обнаружена коронавирусная инфекция. Ученые выделили последовательность нуклеиновых кислот в геноме вируса, которым заражена женщина.

Ранее в России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19. Он позволяет выявить вирус SARS-CoV-2, а также отличить его от других родственных вирусов, которые в том числе вызывают атипичную пневмонию и ближневосточный респираторный синдром. «Яндекс» запустил бесплатное тестирование на коронавирус в Петербурге. Кроме того, в России начнут проводить платное тестирование на антитела к коронавирусу, которые позволяют узнать, переболел человек Covid-19 или нет. Росздравнадзор уже зарегистрировал российский тест на антитела.