В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработана вакцина от коронавирусной инфекции. Сейчас готовятся ее доклинические испытания, а производство может начаться в конце лета, рассказал директор центра Александр Гинцбург. Об этом сообщает «Интерфакс».
Директор НИЦ эпидемиологии: производство вакцины от коронавируса в России может начаться к концу лета
«Я думаю, к концу лета. Я хотел бы думать», – заявил он в эфире программы «Опасный вирус-5» на «России 1». Гинцбург также не исключил нескольких новых волн заболевания COVID-19. По его мнению, вирус может повести себя двояко. Ученый считает, что вирус, как и вирус группа, может быть очень изменчив, «и каждый сезон нам придется, или раз в два сезона, или раз в три сезона, это не принципиально, создавать новый вакцинный штамм».
Однако есть также вероятность, что он может повести себя, как вирус кори, «который в процессе всей истории человечества и истории этого гриппа совершенно не меняется». В таком случае вакцина против COVID-19 войдет в национальный календарь прививок. «К сожалению, этот вирус пришел надолго и всерьез», – отметил Гинцбург.
Ранее израильским ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного. Они могут быть использованы при создании вакцины от Сovid-19.
Напомним, вакцину от нового коронавируса Covid-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет.
Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева в Петербурге уже расшифровали полный геном нового коронавируса Covid-2019. Это случилось во время рутинного наблюдения за больными ОРВИ. У одной из пациенток была обнаружена коронавирусная инфекция. Ученые выделили последовательность нуклеиновых кислот в геноме вируса, которым заражена женщина.
Ранее в России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19. Он позволяет выявить вирус SARS-CoV-2, а также отличить его от других родственных вирусов, которые в том числе вызывают атипичную пневмонию и ближневосточный респираторный синдром. «Яндекс» запустил бесплатное тестирование на коронавирус в Петербурге. Кроме того, в России начнут проводить платное тестирование на антитела к коронавирусу, которые позволяют узнать, переболел человек Covid-19 или нет. Росздравнадзор уже зарегистрировал российский тест на антитела.
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