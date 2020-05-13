Илья Фоминцев: «А после эпидемии нам скажут, что в России лучшая медицина. И никто не будет проводить анализ ошибок»

Но помимо справочной службы создан еще и проект «Что делать»: теперь вы закупаете для больниц, которые сражаются с коронавирусом, оборудование и средства индивидуальной защиты. Как это удалось организовать?

Когда мы начали информировать людей о COVID-19, стало поступать много обращений по теме. Например, мы узнали, что петербургские врачи никак не защищены от инфекции — нет ни костюмов, ни респираторов. При этом медики жаловались на это в рамках личных бесед, но напрочь отказывались обсуждать тему публично. То есть вскрылась проблема с замалчиваем информации. Стало понятно — ситуация массовая, ее нужно решать. Но возникла загвоздка в спонсорах. Например, проект хотела поддержать одна крупная, государственно-ориентированная компания. Но позже передумали: «Знаете, мы, наверное, не сможем помочь. Вы ведь будете собирать средства на помощь больницам».

А если вы даете деньги на помощь больницам, значит, признаете, что там есть проблемы?

Да, компаниям это показалось конфликтной коммуникацией с государством. Мой ответ на это был — пересмотрите «Чернобыль». Ничего не напоминает? По мне так прямо один в один. Но их можно было понять. Как физические лица они действительно хотели помочь, как юридические — не хотели подставлять компанию.

В итоге не помогли?

Помогли! Но решили нигде про это не рассказывать. Я говорю — ребята, так в этом и суть, чтобы рассказывать. Если никто не будет рассказывать, то никто не будет помогать. Нужно прецеденты создавать. И такой прецедент создал ФК «Зенит». Кто им может воспрепятствовать? Селебрити, один из главных городских брендов. «Зенит» спас ситуацию — футболисты сделали легитимным тот факт, что помогать больницам можно. Сейчас мы собрали около 35 миллионов рублей (данные на 6 мая — прим. Ред.) . Помимо «Зенита» нам помогли хоккейный клуб СКА, компания JetBrains, сейчас ждем еще один крупный контракт. Все держится в основном на юридических лицах. От физических тоже пожертвования поступают, но там суммы в десятки раз меньше.

Первое пожертвование «Зенита» было направлено на помощь больнице святого Георгия. Что там произошло?

Эту больницу одной из первых перепрофилировали исключительно под прием COVID-19, и она не совсем была к этому готова. Также сделали с Городской больницей №2, располагающейся через дорогу. Представьте себе стационар на 1200 коек: это мини-город, где обитает несколько тысяч человек медицинского персонала, где проводят 57 тысяч различных операций в год. Эта махина существует по своим правилам и в один день им говорят — а теперь вы «ковидный» госпиталь. Это как на грузовике врезаться в бетонную опору, а все, кто внутри — в кашу. Наша первая помощь была направлена этим двум больницам, потом Первой детской, сейчас добавились Александровская, Покровская, на очереди 5-я детская им. Филатова. Мы поставляем не только средства индивидуальной защиты. В основном это оборудование, медизделия для реанимационных мероприятий — чтобы врачи могли оказывать помощь самым тяжелым пациентам.