В Роспотребнадзоре рассказали, при какой температуре разрушается коронавирус

«Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше 30 градусов», — отметили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Там также отметили, что COVID-19 полностью дезактивируется при температуре 70 градусов, а его разрушению способствуют солнечные лучи и низкий уровень влажности.

Ранее к аналогичным выводам о связи высоких температур и коронавируса пришли американские ученые. Их выводы озвучил президент США Дональд Трамп: «Вирус лучше выживает в холодных или более сухих условиях и менее эффективен в более теплых и влажных условиях», — сообщил он.



Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.