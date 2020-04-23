Количество пациентов с пневмонией в Петербурге растет каждый день. Герои нового времени — медики скорой помощи — зачастую едут в неизвестность: есть у больного коронавирус или нет, выясняется только в больнице. «Собака.ru» узнала, хватает ли врачам и фельдшерам средств индивидуальной защиты и что заставляет их спасать чужое здоровье, рискуя своим собственным.
«Ощущение, что к нам относятся как к пушечному мясу»: врачи скорой помощи из Петербурга — о работе во время пандемии
Об очередях из «Скорых» перед стационарами и противочумных костюмах
Рассказывает фельдшер одной из подстанций ССМП Екатерина (фамилию пожелала оставить неизвестной).
«Вчера вечером у здания городской Александровской больницы выстроилась очередь из более чем 50 машин скорой помощи. Все с пневмониями. Моя бригада освободилась только к утру: нашу пациентку не хотели принимать в Александровской, мы отправились в другие больницы, но там тоже не было мест. Так что мы вернулись обратно на проспект Солидарности и, отстояв еще одну очередь, наконец-то госпитализировали женщину. Компьютерная томография легких показала «матовое стекло» – симптом пневмонии, вызванной COVID-19. Всю ночь мы находились в одном салоне машины с больной, это наша обязанность. Никаких средств защиты, кроме масок и очков, у нас не было.
Медики скорой помощи никак не защищены от коронавируса. Только своим иммунитетом. Если в стационарах к приезду инфекционного больного готовятся, ты мы на скорой едем в неизвестность. Причем практически без средств индивидуальной защиты. Даже обычных масок не хватает.
Диспетчеры скорой помощи, принимающие вызов, выясняют, выезжал ли человек за границу, был ли контакт с больными COVID-19. Если у пациента подтвержденный коронавирус или это контактный больной, медики скорой надевают специальные костюмы: противочумный «Кварц» или «Садолит». Количество костюмов ограничено, поэтому мы используем их, только если коронавирус подтвержден. По сути это только те случаи, когда мы перевозим пациентов с COVID-19 из одной больницы в другую. Я не могут понять, зачем мы это делаем, но видимо, такая маршрутизация, нам ничего не объясняют. После такого вызова мы едем в Боткинскую, снимаем костюмы и обрабатываем все поверхности антисептиком.
К людям с симптомами ОРВИ мы приезжаем в защитных очках и обычной маске. Это, конечно, не поможет, если что. Лучшим вариантом на такие выезды были бы костюмы «Тайвик» или ICV: они пошиты как легкий комбинезон, и их можно использовать несколько раз. К другим пациентам мы приходим вообще без защиты. А ведь, возможно, у них бессимптомная форма COVID-19. Бывает и так: мы приезжаем на вызов и, уже пообщавшись с больным, понимаем, что него есть признаки ОРВИ. В таком случае маску надеваем по факту. Возможно, уже потенциально заразившись. Конечно, после такого вызова мы обрабатываем разбрызгивающимися антисептиками одежду, обувь и салон автомобиля.
В соответствии с приказом Минздрава № 198 в период пандемии должны быть созданы специализированные бригады скорой помощи для пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией. В Петербурге такого разделения нет — одни и те же врачи ездят и на аппендицит, и на тяжелые симптомы ОРВИ, которые могут оказаться проявлениями коронавируса.
Недавно забирали с вокзала пациента. Ехал из Москвы, где сейчас обстановка тяжелая. Мужчина заболел и столичный работодатель отправил его лечиться по месту жительства. Вагон поезда, куча народу. Он стал задыхаться. Сняли с поезда, вызвали скорую. Я приехала в очках и маске, какая тут индивидуальная защита. А у него оказалась тяжелая пневмония с дыхательной недостаточностью. Очень похоже на новую инфекцию, но мне ответственный врач сказал: ставим только пневмонию. Нам нельзя ставить предварительный диагноз «коронавирусная инфекция», даже если симптомы очень похожи. Исключение — тесный контакт больного с инфицированным COVID-19».
О вызовах на «могли бы просто посмотреть» и выгорании
Рассказывает Денис Войтов, фельдшер скорой помощи в Ленинградской области, автор блога о работе медиков
«С появление коронавируса в медицине изменилось абсолютно все. У работников скорой помощи и без того всегда высокая нагрузка, сейчас же она увеличилась в несколько раз. Часто люди звонят в скорую из-за повышения температуры. Причём температура, на самом деле, несерьезная — 37-38°С. Приезжаем и слышим странные фразы: «А вы не могли бы нас просто посмотреть? Может быть, это коронавирус?» Многие не соблюдают самоизоляцию, а потом вечером паникуют из-за того, что после прогулки в парке болит горло или появляется насморк. Скорую сейчас дергают по каждому пустяку, забывая, что кому-то помощь может быть жизненно необходима. За 10 минут иногда поступает 7 температур, вызовы задерживаются. Люди жалуются, что мы долго едем.
Возмущает тот факт, что люди не говорят правду: например, не рассказывают, что недавно вернулись из путешествия или общались с зараженным коронавирусом. Некоторые молчат до последнего: не сообщают, что им поставлен диагноз COVID-19. Иной раз едешь на головную боль, не надевая защитные костюмы, приезжаешь, а тебе заявляют, что пришли положительные результаты мазков. Сидишь в шоке, думаешь о семье и детях.
Мое хобби — веду медицинский блог. Теперь люди интересуются моим мнением о происходящем, постоянно просят совета. Чаще всего спрашивают, много ли зараженных, что делать при температуре или кашле. Советую всем с признаками ОРВИ обращаться в поликлинику по месту жительства, соблюдать самоизоляцию и иметь при себе самые простые и доступные препараты для снижения высокой температуры.
В социальных сетях отношение к врачам стало заметно лучше, нас стали больше уважать. Но в реальной жизни мы по-прежнему всем должны. Не выгорать в это сложное время мне помогают выходные дни, проведенные дома в полной тишине. Это странно, но уже на второй день отдыха я начинаю скучать по работе, хочется скорее надеть форму и побежать по вызовам».
О самодельных марлевых масках врачей и панических атаках пациентов
Рассказывает сотрудник станции скорой медицинской помощи Петродворцового района
«Сейчас идет лишь репетиция эпидемии — пика мы не достигли, никто не может дать точных прогнозов, что произойдет через 2-3 недели. Главная проблема, которая не даст нормально подготовиться к росту заболеваемости или ускорит этот рост — дефицит средств индивидуальной защиты для врачей.
На этой неделе в Петербурге запустили очередной сбор средств — чтобы приобрети защитные костюмы и маски для сотрудников станции скорой медицинской помощи Петродворцового района. Я работаю на этой станции, и могу сказать, что ситуация с дефицитом СИЗ становится критической.
Пытались ли мы решить эту проблему? Да, руководство направляло обращение в адрес нашей районной администрации, однако, насколько мне известно, поступил ответ, что помочь они не могут. Поэтому врачам выдали марлю и сказали шить маски себе самостоятельно. Но такая проблема не только у нас, посмотрите на сотрудников любой поликлиники — в каких масках они ходят, точно также шьют их себе самостоятельно. В случаях встречи с потенциальным заболевшим COVID-19 самодельная марлевая маска конечно же не поможет защититься. В некоторых случаях человеку требуются инвазивные реанимационные мероприятия — интубация трахеи, подключение к аппарату ИВЛ прямо в автомобиле скорой помощи.
Я работаю не только в бригаде ССМП Петродворцового района, но и в частной медицинской организации — эта подработка позволяет получать нормальный доход. Там проблем с защитой медиков нет — СИЗ закуплены в нужном объеме. От этого еще обиднее наблюдать за тем, как обстоят дела на моей любимой станции.
Врач «Скорой» каждый раз выезжает в неизвестность — и до эпидемии, и сейчас. Но если раньше ты выезжал на ОРВИ и это была банальное ОРВИ, то сейчас такой выезд почти в 90 процентов случаев означает, что столкнешься COVID-19. Раз в неделю нас тестируют на коронавирус. Если ответ отрицательный, просто ничего не сообщают. Если положительный — позвонят и в 2 часа ночи. Среди моих знакомых врачей уже есть люди с подтвержденным диагнозом.
Сейчас заметно выросло число соматических больных, вызывающих скорую. Они уже месяц дома, возникает чувство паники, страха, трудно дышать, у них наблюдается так называемая соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы. Нам, например, звонят и говорят — человек задыхается. Бригада выезжает с анестезиологом-реаниматологом. Но за этим «задыхается» скрываются разные причины. Часто бывает, что приезжаешь на необоснованный вызов — но так бывало и раньше, от этого никуда не деться.
На медицину сыпется множество жалоб, что система не работает и так далее. На мой взгляд, все работает. Люди преданны своему делу и будут выполнять свои обязанности. Единственное — средства защиты были бы не лишними. Иначе некому будет госпитализировать больных во время эпидемии».
О постоянно меняющихся приказах и опасной транспортировке пациетов
Рассказывает врач одной из подстанций ССМП. Имя и фамилию пожелал оставить неизвестными.
«Еще два месяца назад работать было куда спокойнее. Трудились как по накатанной, несмотря на специфику службы в «Скорой». Теперь каждый день нам поступают новые приказы от чиновников здравоохранения, которые нужно как-то применять на практике — еще до того, как ты усвоил эту информацию. Не открою секрет, если скажу, что в России медицина находится не на самом лучшем уровне. А тут все вспомнили, что она у нас есть и решили резко поднять ее с колен.
Как можно облегчить нынешнюю ситуацию, сделать работу врачей скорой помощи более логичной и адекватной в период пандемии? Хотя бы обеспечить нас средствами индивидуальной защиты. Например, на бригады легла задача по транспортировке больных из стационара в стационар. Обычно это происходит как раз в том случае, когда у человека обнаруживают сопутствующий COVID-19 и решают привести в профильную инфекционную больницу. У меня было уже четыре таких вызова. В первых двух коронавирусная инфекция была подтверждена, нам выдали противочумные костюмы. А в последние разы получилось так, что, когда диспетчеры собирали анамнез, конкретного ответа из стационара не последовало. Когда же мы спросили об индивидуальной защите — можем ли мы использовать костюмы — нам сказали: «Ну, езжайте в масках». Не знаю, был ли COVID-19 у пациента, с которым мы находились в кабине эти часы или не было. И почему анамнез нельзя было собрать и передать должным путем?
Конечно, в итоге коронавирусом переболеют все. А то, какие последствия это вызовет, зависит от иммунитета и сопутствующий патологий. Не могу сказать, что я очень сильно боюсь заражения. Но это не отменяет того, что врачей нужно защищать. Сейчас же есть ощущение, что к нам относятся как к пушечному мясу».
Текст: Катерина Резникова, Ольга Шкворова.
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