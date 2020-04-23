«Ощущение, что к нам относятся как к пушечному мясу»: врачи скорой помощи из Петербурга — о работе во время пандемии

Диспетчеры скорой помощи, принимающие вызов, выясняют, выезжал ли человек за границу, был ли контакт с больными COVID-19. Если у пациента подтвержденный коронавирус или это контактный больной, медики скорой надевают специальные костюмы: противочумный «Кварц» или «Садолит». Количество костюмов ограничено, поэтому мы используем их, только если коронавирус подтвержден. По сути это только те случаи, когда мы перевозим пациентов с COVID-19 из одной больницы в другую. Я не могут понять, зачем мы это делаем, но видимо, такая маршрутизация, нам ничего не объясняют. После такого вызова мы едем в Боткинскую, снимаем костюмы и обрабатываем все поверхности антисептиком.

К людям с симптомами ОРВИ мы приезжаем в защитных очках и обычной маске. Это, конечно, не поможет, если что. Лучшим вариантом на такие выезды были бы костюмы «Тайвик» или ICV: они пошиты как легкий комбинезон, и их можно использовать несколько раз. К другим пациентам мы приходим вообще без защиты. А ведь, возможно, у них бессимптомная форма COVID-19. Бывает и так: мы приезжаем на вызов и, уже пообщавшись с больным, понимаем, что него есть признаки ОРВИ. В таком случае маску надеваем по факту. Возможно, уже потенциально заразившись. Конечно, после такого вызова мы обрабатываем разбрызгивающимися антисептиками одежду, обувь и салон автомобиля.