В Минздраве назвали самые частые симптомы коронавируса

В пятой версии временный рекомендаций Минздрава — ранее сегодня «Собака.ru» рассказывала о лекарствах, которые используются в лечении и профилактике COVID-19 — отмечено, что у 90% заразившихся короннавирусом наблюдалась высокая температура. Еще у 80% к ней прибавлялся сухой кашель с небольшим количеством мокроты. В 55% случаев пациенты также жаловались на одышку, а еще в 44% — на быструю утомляемость.

Меньше четверти респондентов также отмечали заложенность и сдавленность в грудной клетке, медики выяляли миалгию, то есть боль в мышцах, еще у 11% пациентов с COVID-19. У меньшего числа заболевших также наблюдали спутанность сознания (9%), головные боли (8%), кровохарканье (5%), а также тошноту, диарею и рвоту (но всего у 3%).

Недавно глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что пика эпидемии COVID-19 в России стоит ожидать в ближайшие две недели. По состоянию на 9 апреля, в России зарегистрировано 10 131 случай заражения коронавирусом: 698 человек выздоровело, 76 — скончалось. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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