Вакцина от туберкулеза БЦЖ, которую россияне получают в младенчестве, может стать спасением от коронавирусной инфекции COVID-19, пишет New York Times. Предположительно, это объясняет малое число заразившихся коронавирусом в России по сравнению с другими странами.
Советская вакцина от туберкулеза БЦЖ может помочь в борьбе с коронавирусом
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Фото: Shutterstock
Около 4000 тыс человек примут участие в испытании вакцины, которое начнется на следующей неделе. Результаты будут известны примерно через шесть месяцев. Одни испытуемые будет принимать вакцину с малыми побочными эффектами, а другие будут принимать плацебо. За здоровьем участников будут следить с помощью программного приложения, прикрепленного к их смартфону. Похожие испытания проходят в Нидерландах, Соединенных Штатах и в других странах.
В ходе испытания будут проверять, может ли вакцина, повышая иммунную систему людей, подавлять симптомы и предотвращать их распространение.
По состоянию на 29 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1534. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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