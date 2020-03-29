Советская вакцина от туберкулеза БЦЖ может помочь в борьбе с коронавирусом

Около 4000 тыс человек примут участие в испытании вакцины, которое начнется на следующей неделе. Результаты будут известны примерно через шесть месяцев. Одни испытуемые будет принимать вакцину с малыми побочными эффектами, а другие будут принимать плацебо. За здоровьем участников будут следить с помощью программного приложения, прикрепленного к их смартфону. Похожие испытания проходят в Нидерландах, Соединенных Штатах и в других странах.