В Петербурге за сутки проверили более 2000 человек с подозрением на коронавирус

За минувшие сутки в Петербурге проверили 2263 человека с симптомами коронавируса, причем у пятерых диагноз COVID19 был подтверждение, — следует из данных всех городских поликлиник. По данным интернет-газеты «Фонтанка.ру», на момент сегодняшнего утра в инфекционной больнице имени Боткина находятся 360 пациентов с со схожими симптомами и уже подтвержденным коронавирусом.

Также, согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, вновь прибывших с подозрением на коронавирус меньше, чем выписанных пациентов.

Напомним, что на сегодняшний день в России, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 достигло 1534. Только за последние сутки заболевание подтвердилось у 270 человек в 26 регионах, из них пять новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Петербурге, в Ленобласти – два.

В настоящий момент с подтверждённым диагнозом коронавируса в больнице им. Боткина находится 17 человек — 15 петербуржцев и два жителя Ленобласти.