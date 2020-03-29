В Китае в целом получилось остановить эпидемию коронавируса. Об этом сообщил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, пишет РБК со ссылкой на Xinhua.
Китайские власти заявили о прекращении распространения коронавирусной инфекции в стране
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Фото: Shutterstock
Данные на 28 марта показывают, что количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом внутри страны меньше 3 тыc, отметил он. Тем не менее Ми Фэн считает, что новый виток борьбы против вируса в Китае возможен, поскольку число завозных случаев увеличивается – в субботу зафиксировали 693 завозных случая из 42 стран.
По состоянию на 29 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1534. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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