Китайские власти заявили о прекращении распространения коронавирусной инфекции в стране

Данные на 28 марта показывают, что количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом внутри страны меньше 3 тыc, отметил он. Тем не менее Ми Фэн считает, что новый виток борьбы против вируса в Китае возможен, поскольку число завозных случаев увеличивается – в субботу зафиксировали 693 завозных случая из 42 стран.