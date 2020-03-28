Научно-производственный центр «Фармзащита» ФМБА России создал схему лечения коронавируса на основе противомалярийного препарата мефлохина. При его разработке учитывался китайский и французский опыт, а также рекомендации ВОЗ.
В России представили препарат от коронавируса
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Фото: Shutterstock
«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких», - рассказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова. По ее словам, благодаря этому получится эффективно лечить заразившихся коронавирусной инфекцией различной степени тяжести.
«Кроме того, ФМБА России ведет работу по созданию на основе мефлохина эффективной и безопасной схемы профилактики коронавирусной инфекции, которая позволит не только преодолеть пик заболеваемости, но и эффективно контролировать ее в будущем», – дополнила Вероника Скворцова.
По состоянию на 28 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1264. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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