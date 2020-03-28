В России представили препарат от коронавируса

«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких», - рассказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова. По ее словам, благодаря этому получится эффективно лечить заразившихся коронавирусной инфекцией различной степени тяжести.