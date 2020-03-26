Пройти осмотр или получить медицинскую помощь в многопрофильных амбулаторно-поликлинических учреждениях смогут пациенты с заболеваниями и состояниями, при которых «отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения (декомпенсации) хронических заболеваний», а также те люди, которые проходят или завершают курс лечения в дневном стационаре.

Плановая диспансеризация, профилактические осмотры, вакцинация детей и взрослых, а также прохождение реабилитации и санаторно-курортное лечение по-прежнему останутся недоступны для петербуржцев на период пандемии коронавируса.

Напомним, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова постановила ввести запрет на плановую госпитализацию, диспансеризацию, вакцинацию и профилактические осмотры 24 марта. Такие меры были приняты в связи с «продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки в мире» и угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции Covid-2019, а также для того, чтобы усилить противоэпидемические мероприятия. Россияне смогут получить медицинскую помощь дистанционно в период пандемии коронавируса.

18 марта правительство Петербурга внесло изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-10», согласно которому в городе запрещено проведение любых мероприятий с числом участников более 50 человек. Позже запрет был распространен на фитнес-центры, бассейны и фудкорты, расположенные в торговых центрах Петербурга — все они также будут закрыты с 26 марта.

По состоянию на 25 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 658. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.